Ученые создали девайс с питанием от человеческого тела (видео)

Источник материала: Onliner

Ученые Колорадского университета в Боулдере представили носимый девайс, который получает энергию от человеческого тела. Подробности новинки сообщает издание SciTechDaily.

На данный момент этот девайс — просто демонстрация технологии, практической пользы от него нет. Устройство преобразует с помощью термоэлектрических генераторов тепло человеческого тела в электричество, которое может обеспечить работу какой-либо электроники. Девайс способен получать около 1 вольта энергии с квадратного сантиметра кожи. Показатель слабый по сравнению с современными аккумуляторами, однако таких характеристик достаточно для питания умных часов или браслетов. При повреждении материал сам себя восстанавливает.

Создатели устройства отмечают, что таким образом проблема износа батареи уйдет в прошлое: по замыслу ученых, в будущем нательной электронике вообще не понадобятся аккумуляторы — питание будет идти целиком от тела. Соответственно, и заряжать устройства не понадобится. Правда, только при условии, что девайс постоянно у вас на руке.