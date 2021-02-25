ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые создали девайс с питанием от человеческого тела (видео)

25.02.2021 14:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Ученые Колорадского университета в Боулдере представили носимый девайс, который получает энергию от человеческого тела. Подробности новинки сообщает издание SciTechDaily.

На данный момент этот девайс — просто демонстрация технологии, практической пользы от него нет. Устройство преобразует с помощью термоэлектрических генераторов тепло человеческого тела в электричество, которое может обеспечить работу какой-либо электроники. Девайс способен получать около 1 вольта энергии с квадратного сантиметра кожи. Показатель слабый по сравнению с современными аккумуляторами, однако таких характеристик достаточно для питания умных часов или браслетов. При повреждении материал сам себя восстанавливает.

Создатели устройства отмечают, что таким образом проблема износа батареи уйдет в прошлое: по замыслу ученых, в будущем нательной электронике вообще не понадобятся аккумуляторы — питание будет идти целиком от тела. Соответственно, и заряжать устройства не понадобится. Правда, только при условии, что девайс постоянно у вас на руке.

Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A
5 отзывов
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 20 Вт, MFI
69,00 р.
11 предложений
Беспроводное зарядное Apple MagSafe Charger MHXH3AM/A
2 отзыва
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
149 р.
11 предложений
Беспроводное зарядное Xiaomi Wireless Charger WPC01ZM (черный)
17 отзывов
беспроводное зарядное для телефонов, выходная мощность 10 Вт, быстрая зарядка
45,00 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →
Зарядные устройства в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Колорадского университета в Боулдере представили носимый девайс, который получает энергию от человеческого тела. Подробности новинки сообщает издание...
 
Новости дня
Новости разные
 
В фуре из Беларуси литовские таможенники нашли тысячи пачек сигарет, замурованных в бетонные «гробы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by