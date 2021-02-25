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Ученые создали девайс с питанием от человеческого тела (видео)
Источник материала: Onliner
Ученые Колорадского университета в Боулдере представили носимый девайс, который получает энергию от человеческого тела. Подробности новинки
На данный момент этот девайс — просто демонстрация технологии, практической пользы от него нет. Устройство преобразует с помощью термоэлектрических генераторов тепло человеческого тела в электричество, которое может обеспечить работу какой-либо электроники. Девайс способен получать около 1 вольта энергии с квадратного сантиметра кожи. Показатель слабый по сравнению с современными аккумуляторами, однако таких характеристик достаточно для питания умных часов или браслетов. При повреждении материал сам себя восстанавливает.
Создатели устройства отмечают, что таким образом проблема износа батареи уйдет в прошлое: по замыслу ученых, в будущем нательной электронике вообще не понадобятся аккумуляторы — питание будет идти целиком от тела. Соответственно, и заряжать устройства не понадобится. Правда, только при условии, что девайс постоянно у вас на руке.
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 20 Вт, MFI
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
беспроводное зарядное для телефонов, выходная мощность 10 Вт, быстрая зарядка
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Ученые Колорадского университета в Боулдере представили носимый девайс, который получает энергию от человеческого тела. Подробности новинки сообщает издание...
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