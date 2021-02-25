Land Rover Defender научился разгоняться до сотни за 5,2 секунды

Источник материала: Onliner

Британцы рассекретили новую модификацию Land Rover Defender V8. Клиентам самый мощный «Дэф» будет доступен в кузовах 90 и 110. Под капотом — 525-сильный двигатель с нагнетателем. Разгон до сотни у 8-цилиндрового внедорожника занимает всего 5,2 секунды!





Наряду с бензиновым двигателем V8 также предлагается новая версия XS, обновленные пакеты экстерьера, предоставляющие еще больше возможностей для персонализации, и увеличенный сенсорный дисплей с диагональю 11,4 дюйма. Для 525-сильной версии Defender слегка переделали подвеску и перенастроили трансмиссию.





Возможности для персонализации Defender были расширены за счет создания новых пакетов экстерьера: Bright Pack, Extended Bright Pack и Extended Black Pack. Информационно-развлекательная система Pivi Pro с сенсорным экраном теперь доступна с рядом новых полезных функций, в том числе с опционально устанавливаемым более крупным 11,4-дюймовым дисплеем. Беспроводная зарядка смартфона со встроенным усилителем сигнала теперь входит в стандартную комплектацию пакета Comfort and Convenience Pack.





Дэвид Хэмминг (David Hemming), главный инженер по продукту Jaguar Land Rover: «Наш новый двигатель V8 делает Defender еще более отзывчивым и добавляет ему внедорожных возможностей. Быстрый и приятный в управлении, он занимает самые высокие позиции в семействе Defender и одинаково хорош как на дороге, так и за ее пределами. Мы сделали всю линейку более привлекательной за счет новых версий, новых пакетов опций и расширенных возможностей подключения, чтобы каждый смог подобрать свой Defender».





Бензиновый 5-литровый V8 с нагнетателем развивает крутящий момент 625 Н·м. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Defender V8 90 разгоняется до 100 км/ч всего за 5,2 секунды, его максимальная скорость составляет 240 км/ч, расход топлива — 14,5 л/100 км, а выбросы CO2 — от 327 г/км (в цикле WLTP).





Но главной фишкой Defender являются его внедорожные качества и система Terrain Response. Последняя получила режим Dynamic, который доступен исключительно для V8.