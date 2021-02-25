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Land Rover Defender научился разгоняться до сотни за 5,2 секунды
Источник материала: Onliner
Британцы рассекретили новую модификацию Land Rover Defender V8. Клиентам самый мощный «Дэф» будет доступен в кузовах 90 и 110. Под капотом — 525-сильный двигатель с нагнетателем. Разгон до сотни у 8-цилиндрового внедорожника занимает всего 5,2 секунды!
Наряду с бензиновым двигателем V8 также предлагается новая версия XS, обновленные пакеты экстерьера, предоставляющие еще больше возможностей для персонализации, и увеличенный сенсорный дисплей с диагональю 11,4 дюйма. Для 525-сильной версии Defender слегка переделали подвеску и перенастроили трансмиссию.
Возможности для персонализации Defender были расширены за счет создания новых пакетов экстерьера: Bright Pack, Extended Bright Pack и Extended Black Pack. Информационно-развлекательная система Pivi Pro с сенсорным экраном теперь доступна с рядом новых полезных функций, в том числе с опционально устанавливаемым более крупным 11,4-дюймовым дисплеем. Беспроводная зарядка смартфона со встроенным усилителем сигнала теперь входит в стандартную комплектацию пакета Comfort and Convenience Pack.
Дэвид Хэмминг (David Hemming), главный инженер по продукту Jaguar Land Rover: «Наш новый двигатель V8 делает Defender еще более отзывчивым и добавляет ему внедорожных возможностей. Быстрый и приятный в управлении, он занимает самые высокие позиции в семействе Defender и одинаково хорош как на дороге, так и за ее пределами. Мы сделали всю линейку более привлекательной за счет новых версий, новых пакетов опций и расширенных возможностей подключения, чтобы каждый смог подобрать свой Defender».
Бензиновый 5-литровый V8 с нагнетателем развивает крутящий момент 625 Н·м. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Defender V8 90 разгоняется до 100 км/ч всего за 5,2 секунды, его максимальная скорость составляет 240 км/ч, расход топлива — 14,5 л/100 км, а выбросы CO2 — от 327 г/км (в цикле WLTP).
Но главной фишкой Defender являются его внедорожные качества и система Terrain Response. Последняя получила режим Dynamic, который доступен исключительно для V8.
черный, внедорожник, дизель 2.2 л, автоматическая, полный привод
красный, внедорожник, дизель 2.2 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, дизель 2.5 л, автоматическая, полный привод
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Британцы рассекретили новую модификацию Land Rover Defender V8. Клиентам самый мощный «Дэф» будет доступен в кузовах 90 и 110. Под капотом — 525-сильный двигатель с...
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