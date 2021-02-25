Велосипедист погиб, упав в глубокую яму у подъезда. Осудили мастера ЖЭУ (обновлено)

Источник материала: Onliner

В январе прошлого года в арке между подъездами многоквартирного дома в Борисове жильцы обнаружили без признаков жизни тело 55-летнего мужчины. Мужчина ехал на велосипеде и упал в яму глубиной около двух метров, выкопанную при проведении ремонта канализационных труб. На днях состоялся суд по этому делу, обвиняемым выступал сотрудник ЖЭУ.





«Яма появилась в арке за несколько дней до происшествия, — писал Ex-press. — Из-за отсутствия свободного сварщика работы отложили на пару дней».





Недавно в Борисове прошел суд по делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 УК РБ). На заседании озвучили: «Мастер ЖЭУ-2 осуществлял руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка. Надлежащим образом не согласовал свои действия с руководством и, не сообщив об аварийной ситуации в аварийно-диспетчерскую службу, организовал под своим руководством выполнение строительных (земляных) работ. Был выкопан котлован в арке. После чего, проявляя преступную небрежность, не выставил ограждения вокруг участка работ с разработанным котлованом, не предпринял мер по ограждению, закрытию либо засыпке котлована, не установил предупредительные надписи и знаки, сигнальное освещение, что привело к падению в указанный котлован ехавшего через арку на велосипеде потерпевшего. Мужчина скончался на месте».





Мастера ЖЭУ признали виновным. Ему назначили лишение свободы на 2 года в колонии поселения с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 5 лет. С Борисовского ГУП «Жилье» постановили взыскать в пользу двух потерпевших денежную компенсацию морального вреда общей суммой 45 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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