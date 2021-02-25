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На детскую площадку в Могилеве прилетела сова. Как минимум это красиво

25.02.2021 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дети наверняка были в восторге: очень даже симпатичная ушастая сова примостилась на лавочке посреди детской площадки в Могилеве. Фото птицы сделал Семен Филонов, снимок он прислал в паблик «МОГИЛЕВ real» во «ВКонтакте».

Как объяснил Onliner специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам Семен Левый, ушастые совы в городах — не редкость: здесь они охотятся на грызунов. Днем птицы стараются прятаться в елках или лиственных деревьях с густой кроной, чтобы их не замечали врановые: вороны и сороки могут окрикивать сов и даже нападать на них. Если вы вдруг встречаете такую пернатую днем, нужно постараться ее не пугать.

 
Теги: Могилев
 
 
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Дети наверняка были в восторге: очень даже симпатичная ушастая сова примостилась на лавочке посреди детской площадки в Могилеве. Фото птицы сделал Семен Филонов,...
 
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