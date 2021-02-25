Источник материала: Хартия'97

Смоленск, Донбасс, Синай: по следам путинского авиатерроризма 25.02.2021, 14:24

Все ближе момент истины.

Смоленская авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154М, самая крупная по числу жертв, в которых погибали первые лица государства, снова оказалась в центре внимания. Хотя, прошло уже почти 11 лет, до сих пор нет четкого ответа на счет причины крушения лайнера, унесшего жизнь президента Леха Качиньского, его супруги Марии, а также практически всего состава высшего военного командования Польши, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

25 февраля в польском Сейме прозвучало заявление председателя Смоленской подкомиссии по переутверждению расследования катастрофы, бывшего министра обороны Польши и действующего депутата Антония Мацеревича о том, что правительственный борт погиб в результате детонации взрывного устройства.

Мацерович указал: «Главный тезис, вернее, правда, – самолет был уничтожен взрывом». К этому привела взрывчатка, обнаруженная на элементах разбитого Ту-154М. Кто установил взрывное устройство, должна установить прокуратура в ходе дальнейших следственных действий. Факт обнаружения взрывчатки подтвержден польскими и иностранными лабораториями. Дополнительным аргументом в пользу взрыва выступает нежелание российской стороны вернуть обломки лайнера. Подобная позиция подпитывает подозрения о нечистой совести россиян, о чем подчеркивалось на уровне МИД Польши.

Из ранее обнародованных материалов расследования смоленской катастрофы известно о наличии звуков двух взрывов на записи речевого самописца самолета. Эксперт уверены в разрушении конструкции самолета еще в воздухе, приблизительно на высоте в 900 метров. 25 апреля 2018 года был опубликован технический отчет комиссии повторного расследования причин авиакатастрофы. В нем причиной трагедии обозначен взрыв в крыле самолета до его столкновения с поверхностью земли. Согласно данным дополнительных экспертиз, с участием британской стороны, было установлено: гибель пассажиров и экипажа произошла от взрыва, а не от удара о землю. В результате российская версия о причине падения борта 101 из-за снижения ниже дозволенного минимума при посадке в густом тумане, оказалась опровергнутой. Более того уже установлено, что взрывчатка была заложена во время ремонта двух правительственных самолетов в России в 2009 году. При этом следы тротила, пентрита и гексогена выявлены внутри частей сохранившегося борта 102, к которым доступ имели лишь российские техники.

Все ближе момент истины, состоящей в факте преднамеренного террористического акта со стороны российских спецслужб против высшего руководства страны-члена НАТО, повлекшего многочисленные людские смерти. Россия в очередной раз из-за путинского правительства предстает страной-террористом, и должна понести за это наказание не только в виде компенсаций, но и международную уголовную ответственность, как дополнение за организацию другой трагедии с рейсом МН17 над Донбассом. Когда по команде Путина был ракетой ЗРК «Бук» сбит малазийский гражданский лайнер и погибли 298 человек.

Также взрыв польского президентского самолета заставляет обратиться к переосмыслению еще одной трагедии – катастрофы самолета А321 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Тогда, с санкции Путина, 212 жизней граждан только РФ были принесены в жертву ради реализации плана ГРУ по российскому вторжению в Сирию во имя спасения режима Асада. Специалист из ГРУ в Шарм-эш-Шейхе крутил роман с отдыхавшей там россиянкой, и в качестве подарка вручил ей пакет с бомбу с взрывателем ЭХВ-7. Она сдетонировала через 23 минуты после взлета. Виновными сделали исламских террористов. В итоге Кремль получил карт-бланш на бомбежки сирийской оппозиции под видом акций возмездия против ИГИЛ, превратив страну в военный полигон. Нет никакой уверенности в том, что путинские спецслужбы остановятся на уже совершенных авиатерактах, ведь безнаказанность порождает все новые и новые беззакония и невинные жертвы.

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