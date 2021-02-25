|
Минчане готовятся к весенним протестам
Источник материала: Хартия'97
Минчане готовятся к весенним протестам
В городе появились революционные граффити.
Жители Минска начали кампании мобилизации к весенним протестам.
В городе появляются граффити, напоминающие о том, что «весна скоро придет».
Фото опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе появились революционные граффити.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)