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В фуре из Беларуси литовские таможенники нашли тысячи пачек сигарет, замурованных в бетонные «гробы»

25.02.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В фуре из Беларуси литовские таможенники нашли тысячи пачек сигарет, замурованных в бетонные «гробы»

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  • 25.02.2021, 14:16
В фуре из Беларуси литовские таможенники нашли тысячи пачек сигарет, замурованных в бетонные «гробы»
иллюстрационное фото

Стоимость контрабанды составила около 350 тысяч евро.

В пункте пропуска «Привалка — Райгардас» литовские таможенники в одной из фур, которая ехала из Беларуси в Литву и которой управлял водитель-белорус, нашли крупную партию контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в строительных блоках, сообщает таможенная служба соседней страны.

В грузовике было почти 22 тонны строительных блоков. Товар перевозили из Беларуси в Литву. Осмотрев фуру, литовские таможенники обнаружили, что внутри блоков — сигареты. Часть груза была полой, а часть блоков залита бетоном, чтобы общий вес груза соответствовал документации и не вызывал подозрений.

Грузовик Iveco, которым управлял белорус, приехал на границу вечером 18 февраля. Водитель рассказал, что перевозит стройматериалы для одной из вильнюсских компаний. Однако таможенники решили осмотреть машину — и оказалось, что блоки, уложенные на поддоне, были всего лишь имитацией груза. Из них были сформированы так называемые «гробы» — полые тайники с тысячами пачек контрабандных сигарет внутри.


Пока неизвестно, сколько точно пачек сигарет было спрятано в строительных блоках, так как специалисты таможни все еще занимаются демонтажом груза. Предварительно литовские таможенники говорят о ста тысячах контрабандных пачках белорусских сигарет марок Minsk Superslims и NZ Gold.

Стоимость контрабанды (рассчитана, как если бы это количество сигарет было продано в торговых сетях соседней страны) составила около 350 тыс. евро.

Досудебное расследование по факту контрабанды начато в Уголовно-таможенной службе в Каунасской областной прокуратуре.

Водитель грузовика 21 февраля задержан на месяц.

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