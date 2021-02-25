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В украинских СМИ появился разговор якобы Медведчука и Суркова
Источник материала: Хартия'97
В украинских СМИ появился разговор якобы Медведчука и Суркова
Аудиозапись датируется 2014 годом.
Аудиозапись с переговорами за 2014 год якобы пророссийского политика Виктора Медведчука и тогдашнего помощника президента России Владислава Суркова опубликовало украинское издание
На аудиозаписи люди с голосами, похожими на Суркова и Медведчука, обсуждают схему поставок электроэнергии, в которой задействованы российская Интер РАО и ее структуры на оккупированном полуострове.
Также на записи обсуждается обмен пленными на Донбассе.
Якобы Сурков называет террористов на Донбассе «эти наши там подопечные» и обещает помочь с обменом.
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Аудиозапись датируется 2014 годом.
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