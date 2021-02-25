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Skoda рассказала о хетчбэке Fabia нового поколения

25.02.2021 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Skoda опубликовала официальные фотографии закамуфлированного прототипа хетчбэка Fabia четвертого поколения, а также назвала основные технические характеристики модели, пишет Autonews.


Skoda Fabia создадут на платформе MQB-A0, на которой базируются другие «младшие» модели концерна Volkswagen AG, в том числе Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Длина хетчбэка составит 4107 мм, что на 110 мм больше предшественника, а размер колесной базы вырастет на 94 мм — до 2564 миллиметров. Объем багажного отделения увеличится на 50 л — до 380 л, а при сложенных задних сиденьях полезное пространство вырастет до 1190 литров.


Кроме того, чехи обещают сделать новую Fabia самым аэродинамическим автомобилем в своем классе: коэффициент лобового сопротивления уменьшится с 0,32 до 0,28. Частично такого улучшения удалось достигнуть благодаря активной заслонке радиатора в нижнем воздухозаборнике переднего бампера.

Базовым мотором новой Skoda Fabia станет трехцилиндровый атмосферный бензиновый агрегат рабочим объемом один литр, доступный в двух вариантах мощности: 65 и 80 лошадиных сил. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика». Кроме того, будут доступны наддувные версии этого агрегата мощностью 95 и 110 лошадиных сил.


На вершине линейки окажется 1,5-литровая «турбочетверка», развивающая 150 л. с. и 250 Нм крутящего момента. Такой двигатель будет действовать вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В список доступного оборудования войдут виртуальная приборная панель, светодиодная оптика и девять подушек безопасности. Кроме того, у модели традиционно будет около 50 полезных решений из линейки Simply Clever, в том числе дополнительный отсек для кредитных карт и мелочи на центральном тоннеле, съемный подстаканник, шторка для панорамной крыши, а также порт USB-C в корпусе салонного зеркала для удобного подключения видеорегистратора.


Премьера автомобиля должна состояться до конца 2021 года.

 
 
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Премьера автомобиля должна состояться до конца 2021 года.
 
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