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Очень красиво: посмотрите, как лошади купаются в снегу
Источник материала: Tut.by
Красивое видео сняли сотрудники центра иппотерапии в Ессентуках: лошади купаются и резвятся в снегу. Сообщается, что так получилось потому, что у них пока нет крытого манежа. Но лошадям это, похоже, нравится: вы только посмотрите, как они скачут, ржут и фыркают.
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