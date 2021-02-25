Очень красиво: посмотрите, как лошади купаются в снегу

Источник материала: Tut.by

Красивое видео сняли сотрудники центра иппотерапии в Ессентуках: лошади купаются и резвятся в снегу. Сообщается, что так получилось потому, что у них пока нет крытого манежа. Но лошадям это, похоже, нравится: вы только посмотрите, как они скачут, ржут и фыркают.