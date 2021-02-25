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Марголин: Без референдума Путин Лукашенко больших денег не даст

25.02.2021 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разве что на "поддержание штанов" - крайне ограниченную сумму во избежание дефолта, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: Без референдума Путин Лукашенко больших денег не даст
– Какими вы видите результаты встречи Лукашенко и Путина? На что обратили внимание? 

– Обратил внимание на то, что кроме Пескова никто больше об итогах переговоров не сообщил: ни Лукашенко, ни Путин. Это может говорить только об одном: результатов как таковых нет.

Думаю, Лукашенко летел в Сочи в надежде получить 3 миллиарда долларов. Был расчет, что возможно выцыганить эту сумму удастся за счет кредита, который был обещан на строительство БелАЭС. Но, видно, из этого ничего не получилось. 

Что, впрочем, естественно. С какого бы кармана деньги не выдавались, желательно, чтобы они когда-нибудь вернулись обратно. А в этом, с учетом позиций Лукашенко в Беларуси, уверенности у Москвы нет.

Плюс, судя по всему, Лукашенко не выполнил «домашнего задания», которое ему дали в сентябре прошлого года. В чем бы оно не состояло: то ли в углублении интеграции, то ли, скорее всего, в проведении политических реформ.

В общем, переговоры в Сочи получились безрезультатными. 

– Лукашенко на встрече с Путиным заговорил о дорожных картах по углублению интеграции. Почему он поднял этот вопрос?

– Потому что об этом недавно говорил Дмитрий Медведев. Лукашенко должен был дать ответ. А ответ заключается в том, о чем Лукашенко уже много раз говорил: сначала нужно обсуждать выравнивание цен на энергоносители. 

А на это Россия не готова, она требует другой последовательности: сначала вы де-факто присоединяетесь к нам, а уже затем будем говорить о цены на газ и нефть.

Москва прекрасно знает Лукашенко, прекрасно знает цену его обещаниям. А для него это повод сказать: ребята, какая единая валюта и прочее, если вы не хотите выравнивать цены на энергоносители. Он знает, что Россия на это не пойдет и на любые упреки ему можно отвечать таким образом.

– Осенью представители российского руководства говорили о необходимости проведения конституционной реформы в Беларуси. На «Всебелорусском народном собрании» Лукашенко сказал, что референдум по этому вопросу может быть проведен в начале 2022 года. В Сочи эту тему публично не поднимали… 

– Мне представляется, что при личном общении с Лукашенко Путин дал понять: собираешься проводить референдум – проводи, но денег тебе до плебисцита не дадим. А если дадим – то крайне ограниченную сумму во избежание дефолта, чтобы Беларусь могла выполнять обязательства перед Россией.  

– В процессе по делу Виктора Бабарико объявили перерыв на две недели – якобы из-за болезни одного из членов состава суда. Стоит ли искать связь между этим фактом и переговорами в Сочи?

– Однозначно говорить об этом, конечно, сложно. Но, во всяком случае, я не исключал бы такой вероятности.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Разве что на "поддержание штанов" - крайне ограниченную сумму во избежание дефолта, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.
 
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