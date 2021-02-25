Российский рубль подскочил до полугодового максимума

С начала февраля стоимость корзины валют выросла уже на 1,06%, а по итогам января было всего +0,03%.





Курс доллара снизился лишь на 0,0016 BYN до 2,6020 BYN/USD, оставив максимум за 16 дней.





Предыдущие шесть торгов доллар укреплялся на общую сумму 0,0237 BYN, но с начала месяца стоимость американской валюты снизилась на 0,0242 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0071 BYN до 3,1755 BYN/EUR — максимума за 22 дня.





Укрепление евро идёт уже пятые торги подряд. Суммарно евро за это время подорожал на 0,0522 BYN. Но евро пока не смог подняться выше уровня начала февраля, не хватило всего 0,0043 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0101 BYN до 3,5411 BYN/100 RUB — максимума почти за полгода.





Российский рубль укрепляется третий день, а до этого его курс находился на минимуме за 19 дней.





За три дня сотня российских рублей подорожала на 0,0556 BYN, а с начала месяца на 0,0953 BYN.





Центробанк России

За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара на Московской бирже снизился ещё на 28 копеек до 73,4747 RUB/USD. Средневзвешенный курс евро к этому времени снизился всего на 6 копеек до 89,61 RUB/EUR.