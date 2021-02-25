Предприниматель: Мало мы платим государству - будут больше платить покупатели

Андрей (имя изменено) начинал в 90-е на рынке с квадратного метра в общем ряду, переехал в магазин, сменил несколько мест и все доступные для ИП формы налогообложения. Поговорили с Андреем, чтобы узнать его отношение к грядущему повышению налогов с ИП и новых ограничений для этой формы бизнеса.





Про переход с Единого налога на УСН

– Единый меня прямо не касается, я уже на упрощенке. Думаю, что это станет проблемой для тех, кто работает руками. Сейчас они живут по принципу: «заплатил и спокойно работай». Если им введут УСН (упрощенная систем налогообложения), то придется вести бухгалтерию, т.е. придется платить бухгалтеру, плюс – нервотрепка.





Про вывод наличности

– Для некоторых моих конкурентов, это будет полной ж…. Во-первых – купить все по безналу нереально. Вначале на «Жданиках» и на фирмах тоже, появляется товар за нал. Потом некоторые фирмы предлагают это же по безналу, но дороже минимум на 20% из-за НДС (не всегда все так, но суть такова).





Кто делает вид, что работает «по-белому», тому надо ждать безнального прайса, купить с накладными весь ассортимент и следить чтобы витрина соответствовала официальному приходу. А покупать все равно за наличные.





Если ограничат 3 тысячами, то на закупку останется меньше, надо на что-то жить. Если снимать и платить налог, то придется поднять цены в рознице. А если не поднять – то потеряешь где-то 1/3 прибыли на дорогих товарах. На мелочи будет несущественно, но неприятно.





Преимущество будет у тех, кто имеет постоянный «черный нал». Остальные или будут искать наличные без налога, или терять 13% на каждом обороте, плюс 5% по упрощенке. Как конкурировать с теми, кто имеет нал?





Вывод – будет больше работы «мимо кассы». Мелкий бизнес и так загибается. Платить больше не с чего. А еще пойдут штрафы, следовательно – закрытия и вообще никаких налогов





Что буду делать я? Буду искать нестандартные выходы. Сейчас много оптовиков и розницы закрывается. Куплю у них по документам остатки товара. Т.е. будет «белый вход» и где-то половинная цена. Под это поставлю свои наличные закупки.





Про вывод денег на затраты

– С организациями работаю не каждый месяц. Но представляю, как работают другие. ИП при компаниях – чистая формальность. Не дадут выводить деньги через ИП, будут больше списывать на расходы. Все не проверишь, будут командировочные, и т.д. Кто работает с госпредприятиями, вообще не пострадают – добавят к цене проценты и продолжат.





У меня лично был лет 15 назад опыт отчетности по расходам. Приносил в налоговую пакет чеков на все что можно. «Проверяйте» – кривились, пробовали звонить продавцам, до конца все равно никогда не проверяли и принимали.

Совет тем, кто так делает, не важно по какому поводу, платите наличными – пусть по камерам ищут, вы это платили, не вы, как, за что и т.д..





Про увеличение взносов в ФСЗН

– Очень недоволен. Не считаю, что с этих денег мне хоть что-то добавится к пенсии. Посмотрим на сколько поднимут. Думаю, что те, у кого малые доходы, кто работает нерегулярно, вообще закроются и не будет от них никакого ФСЗН.





Про наказания по налогам и «зарплату в конвертах»

– У меня было два продавца, потом – один. В последние два года работаю только сам. Зп всегда доплачивал в конверте.





Просто поймите – у предпринимателя есть определенная сумма на зарплату, и больше денег ниоткуда не возьмется.

Что заплатишь в Фонд – то не доплатишь работнику. Наемникам это самим не выгодно.





Будет шантаж работодателей. «Я тебя уволю за воровство» – «Я тебя сдам налоговой». Будут меньше нанимать.





Про цены и перспективы продаж

– Цены в рублях росли всегда, но росли же и зарплаты. А мой товар, все что связано с техникой, наоборот дешевел. Теперь цены в валюте стоят. Слышал, что техника уже не будет так падать. Но это для розницы не особенно важно. Мы живем с наценки, будет дороже товар за границей (в Беларуси такого не делают) – будут выше цены во всех магазинах. Но тут вряд ли что-то серьезно поменяется.





Цены меняются по другой причине. Как было в 2011, в 2014 и раньше? Менялся курс – мы переписывали цены. Где наценка большая – можно переоценивать не сразу. На дорогих товарах накрутка меньше, переоценивали сразу и с запасом. Если не хочешь уйти в минус, нужно ставить такой ценник чтобы на момент покупки следующей партии я вернул вложенное и получил свою минимальную прибыль в пересчете на доллары.





Соответственно – цены росли не при обвале рубля, а в ожидании обвала.

Сейчас это особо не заметно, потому что покупателей и так слишком мало. Они просто уйдут к тому, у кого не подрожало.





Но если будут покупать еще меньше, то цены в рознице будут расти быстрее. Не сразу, но будут. Потому что расходы торговли не упадут, их придется раскидывать на меньшее число покупок.





Что в итоге?

– Не нравятся ИП-эшники – будут спекулянты и фарцовщики. Мало мы платим государству – будут больше платить покупатели.





Крупные сети – это, конечно, не советская торговля, но обеспечивать всех они не будут. Мой товар – разная техническая мелочь, флешки, батарейки, провода и пр. В сетях по этому ассортименту выбора нет и не будет.





Придет время менять аккумулятор в шуруповерте – придется искать кто этим торгует с рук или по почте, или ждать пока посылка с Алиэкспресс дойдет (и не факт, что дойдет нужное, а может еще и Али для РБ ограничат, чтобы поддержать «местную торговлю»).





Собрать с нас больше – тоже глупость.





Говорят: «Сами ничего не производят, накручивают в разы. Потом джипы себе покупают». Очнитесь! Такое бывало в первые годы рынка. За это время на 1 выгодное место открылось по 10 таких желающих.





Потом 7 из них закрылось, а 3 оставшихся делят прибыль одного.





Везде, где есть выгода уже открылись крупные магазины. Вот они реально и накручивают, потому что у них опт не на Ждановичах, а напрямую из Китая. А ИП это недоступно, при наших требованиях к документам и т.д. окупается только крупная партия.