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Дан приказ - повесить флаг! И не важно как...
Источник материала: Партизан
В Пинске на улице Центральной по приказу властей повесили госфлаг. Только вот незадача - надели его на древко не той стороной.
Красно-зелёные полотна по приказу правящего режима висят сейчас повсеместно. Но, как оказывается, многие не помнят, как именно выглядит госфлаг...
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В Пинске на улице Центральной по приказу властей повесили госфлаг. Только вот незадача - надели его на древко не той стороной.
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