ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фурсов: цифровизация может стать миной, заложенной под государство

25.02.2021 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Фурсов: цифровизация может стать миной, заложенной под государство

Ответственный исторический момент, который мы сейчас переживаем, во многом определит настоящее и будущее Беларуси, России и наших стран-соседей. В условиях информационного мира события развиваются очень стремительно, и чем быстрее мы сориентируемся и выберем правильный вектор развития, тем более привлекательным будет та система, в которой предстоит жить нам, нашим детям и внукам. Об этом рассуждает собеседник радио Sputnik. 

© Sputnik
Доцент БГУ: в Беларуси сформировались две параллельные политические реальности

"У нас очень часто говорят об устойчивом развитии. Но надо посмотреть документы 1993 года, в которых формулируется что такое "устойчивое развитие". Это тотально сокращение населения планеты, это "бархатный геноцид". То есть если ты сказал "устойчивое развитие", значит, ты по эту сторону. Зеленая экономика – замечательно, чтобы сохранялась природа. Но зеленая экономика направлена на ликвидацию атомных электростанций, и как сказал когда-то Боррель: "Я ненавижу атомные электростанции, потому что для меня это синоним государственного суверенитета". Естественно, для глобалиста это так", ― рассказывает Фурсов.

По мнению ученого, образ будущего, необходимый сейчас и России, и Беларуси, предполагает создание "безусловно сильного государства, способного контролировать цифровизацию, поскольку в том виде, в котором она развивается на Западе, цифровизация ― это мина, заложенная под государство".

Также Фурсов называет важным моментом сокращение разрыва между богатыми и бедными до приемлемых показателей, потому что исторически "всегда побеждали те общества, которые были сплочены и в которых элита и народ придерживались одних ценностей, а не противостояли друг другу".

Кроме того, приоритетной задачей должно стать "финансово-информационное подавление пятой колонные и западной агентуры, поскольку это силы глобализма". И безусловно, странам необходимо развитие идейной программы, которая фиксирует цели и средства развития социума, отмечает ученый.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запад продолжит давить и на Россию, и на Беларусь ― у него нет другого выхода в условиях кризиса, но очень важно на фоне этого давления создать условия для идейного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр энергетики Литвы призвал Украину прекратить импорт электричества из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by