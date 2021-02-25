Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Фурсов: цифровизация может стать миной, заложенной под государство

Ответственный исторический момент, который мы сейчас переживаем, во многом определит настоящее и будущее Беларуси, России и наших стран-соседей. В условиях информационного мира события развиваются очень стремительно, и чем быстрее мы сориентируемся и выберем правильный вектор развития, тем более привлекательным будет та система, в которой предстоит жить нам, нашим детям и внукам. Об этом рассуждает собеседник радио Sputnik.

"У нас очень часто говорят об устойчивом развитии. Но надо посмотреть документы 1993 года, в которых формулируется что такое "устойчивое развитие". Это тотально сокращение населения планеты, это "бархатный геноцид". То есть если ты сказал "устойчивое развитие", значит, ты по эту сторону. Зеленая экономика – замечательно, чтобы сохранялась природа. Но зеленая экономика направлена на ликвидацию атомных электростанций, и как сказал когда-то Боррель: "Я ненавижу атомные электростанции, потому что для меня это синоним государственного суверенитета". Естественно, для глобалиста это так", ― рассказывает Фурсов.

По мнению ученого, образ будущего, необходимый сейчас и России, и Беларуси, предполагает создание "безусловно сильного государства, способного контролировать цифровизацию, поскольку в том виде, в котором она развивается на Западе, цифровизация ― это мина, заложенная под государство".

Также Фурсов называет важным моментом сокращение разрыва между богатыми и бедными до приемлемых показателей, потому что исторически "всегда побеждали те общества, которые были сплочены и в которых элита и народ придерживались одних ценностей, а не противостояли друг другу".

Кроме того, приоритетной задачей должно стать "финансово-информационное подавление пятой колонные и западной агентуры, поскольку это силы глобализма". И безусловно, странам необходимо развитие идейной программы, которая фиксирует цели и средства развития социума, отмечает ученый.

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