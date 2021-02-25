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"Поиск", "Взаимодействие", "Эшелон": ОДКБ анонсировала учения 2021 года

25.02.2021 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Белорусские военные в составе ОДКБ отработают действия по пресечению атаке боевиков, выявлению "спящих" агентов и применению радиоэлектронных средств. О перспективах деятельности военных подразделений рассказали на пресс-конференции в Центре кризисного реагирования.

Сугубо оборонительный характер

Встреча с прессой состоялась впервые в формате онлайн - на вопросы представителей оборонных ведомств и журналистами отвечал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Возросла интенсивность полетов стратегической, бомбардировочной, разведывательной и патрульной авиации НАТО. Ведется отработка многонациональной группировки войск. Организовано заблаговременное складирование вооружений и техники. Развертываются передовые координационные центры," – констатировал генерал-полковник.

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На вооружении США находятся гиперзвуковая ракета AGM-138F, бомбардировщик B-21, атомные субмарины проекта "Коламбия" - военные ОДКБ тщательно анализируют вооруженную мощь Североатлантического блока и подчеркивают ее наступательный характер. В сценариях же своих учений отрабатывают исключительно оборонительные миссии.

В 2021 году основные тренировки подразделений ОДКБ развернутся на территории Таджикистана и России. За их время будут отработаны действия специальных подразделений разведки ("Поиск"), коллективных сил оперативного реагирования ("Взаимодействие"), а также материально-технического снабжения ("Эшелон"). Миротворческая деятельность станет предметом учений "Нерушимое братство".

Специальные отряды врачей

Государствам-участникам Организации договора о коллективной безопасности удалось успешно выстроить отношения с международным "Красным крестом". Ведь кроме военных, полицейских и спасателей в осуществлении миссий не последнюю роль играет медицинский персонал.

К слову, по инициативе России создан специальный отряд врачей, который в течение суток готов вылететь в любую точку мира. Сейчас созданием подобных структур занимаются в каждом из 6 государств блока. Пока же на случай кризиса прорабатываются вопросы предоставления аппаратуры и оборудования от каждой страны.

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По решению глав государств медицинские подразделения могут быть направлены в помощь одному из государств-участников ОДКБ. Вместе с тем, сейчас существует возможность выполнять миротворческие миссии под эгидой ООН. Правда, пока не решена юридическая сторона вопроса, так как Организация объединенных наций не может вести отношения с блоком стран. Именно поэтому сейчас определяют, кто из них мог бы взять на себя координирующую роль и контактировать с ООН.

Снабжение и логистика

С момента созданий военных подразделений (коллективные силы оперативного реагирования, быстрого развертывания, миротворцы, спасатели, врачи и др.) ведутся разговоры о единых стандартах. Вооружения, техника, экипировка – темы, которые регулярно обсуждаются по инициативе Беларуси, России и Казахстана.

"Они должны быть современными и совместимыми. Безусловно, в центре внимания эти вопросы. Потому что при боевом применении может возникнуть масса непредвиденных ситуаций. Итогом 2020 года стало согласование проекта плана. После технических исследований и процедур главам государств будет представлен документ по единому оснащению миротворческих подразделений и сил быстрого развертывания," – рассказал Сидоров.

© Photo : Минобороны Беларуси
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Впрочем, пока не по всем вопросам у ОДКБ есть ответы. К примеру, применение средств радиоэлектронной борьбы. Их роль сложно переоценить. Новейшие военные технологии способны дезорганизовать противника, замаскировать или прикрыть действия группировки войск. Но некоторые государства пока не достигли серьезных результатов в техническом оснащении. Именно поэтому планируется, что в июне 2021-го в Москве пройдет заседание рабочей группы, где будут обсуждать роль и применение РЭБ.

Все еще отсутствует единое понимание о применении авиации в ОДКБ: военно-транспортной и боевой, вертолетов или самолетов. Ученым российской Академии Жуковского и Гагарина поручено дать техническую оценку ВВС для стран-участниц блока. Вместе с тем, естественной преградой остаются границы между странами. Тем более, что организацией воздушного движения в странах ОДКБ занимаются совершенно разные структуры, отметил генерал-полковник.

Напомним, что председателем ОДКБ в 2020 году была Россия, в 2021 году председательство передано Таджикистану.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Разведка, снабжение и миротворческие миссии станут ключевыми тренировками, которые пройдут на территории Таджикистана и России.
 
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