Министр энергетики Литвы призвал Украину прекратить импорт электричества из Беларуси

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на совместном заседании внешнеполитических комитетов украинского и литовского парламентов, которое прошло 24 февраля в онлайн-формате, призвал Украину прекратить импорт электричества из Беларуси.



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В сообщении на сайте комитета по иностранным дела Сейма Литвы говорится , что участники заседания обсуждали угрозы, исходящие от Белорусской АЭС. Так, на встрече было заявлено, что после возобновления поставок электроэнергии из Беларуси и России с начала 2021 года импорт Украины вырос и достиг 5% от общего электропотребления страны. При этом наибольшая доля импорта приходится на Беларусь.

Литовский министр энергетики поделился с участниками заседания обеспокоенностью тем, что БелАЭС создает угрозу безопасности не только Литве, но и другим странам. По его словам, начавшая работу атомная станция в Островце уже сталкивалась с неполадками и сбоями в работе, которые «вызывают серьезную озабоченность и указывают на проблемы с безопасностью станции».

Крейвис заявил, что прекращение торговли электроэнергией с Беларусью, эксплуатирующей небезопасную АЭС, является необходимым условием для остановки строительства ее второго энергоблока. «Островецкая АЭС является геополитическим проектом и нашей общей угрозой, поэтому я призываю своих украинских коллег проявить солидарность, чтобы остановить ее дальнейшее сооружение», — заявил глава энергетического ведомства Литвы.

В середине 2019 года в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок, и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

За вторую половину 2019 года Беларусь экспортировала в Украину 852 млн 137,3 тыс. киловатт-часов электроэнергии на 45,57 млн долларов. Однако с начала 2020 года Украина стала планомерно снижать покупку белорусской электроэнергии, пока полностью от нее не отказалась к маю. В итоге объем годовых поставок составил 152,308 млн кВт∙ч.

5 января 2021 года компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении импорта белорусской электроэнергии в торговую зону объединенной энергосистемы Украины. Этот шаг был аргументирован тем, что решение Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о приостановке импорта из Беларуси, принятое в апреле 2020-го из-за риска негативных для энергосистемы последствий распространения COVID-19, утратило силу 1 января 2021 года.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом 23 февраля в Киеве сообщил, что Украина намерена отсоединиться от энергосистем Беларуси и России до конца 2023 года. После этого, по его словам, какие-либо перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года, сейчас идет период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

В начале ноября 2020 года Литва на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском БелАЭС. Министр энергетики Литвы неоднократно заявлял, что это законодательство нарушается и в страну все равно попадает белорусское электричество. В частности он указывал на то, что электроэнергия из Беларуси идет в Латвию через Россию.

11 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой выразил озабоченность тем, что строительство и эксплуатация станции «являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и его государствам-членам в отношении безопасности, здоровья и охраны окружающей среды».

Депутаты призвали Еврокомиссию «плотно сотрудничать с белорусскими властями в целях приостановки процесса коммерческой эксплуатации до полного выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов, а также должного информирования белорусского общества и соседних стран о принятых мерах». Они также попросили Еврокомиссию оценить и предложить меры по приостановке торговли электроэнергией с Беларусью, чтобы гарантировать блокировку поступления электричества с БелАЭС на рынки стран Евросоюза, пока Литва, Латвия и Эстония подключены к электрическому кольцу БРЭЛЛ.

На следующий день Министерство энергетики Беларуси выступило с заявлением, в котором отметило, что резолюция Европарламента носит «сугубо политизированный характер».