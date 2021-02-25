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Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на год

25.02.2021 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении положения о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на год
Фото: УНИАН

Положение определяет порядок разработки, мониторинга и оценки результатов выполнения годовой национальной программы. Эта программа — системный документ, разрабатываемый ежегодно и определяющий реформы, которые необходимо внедрить в Украине для достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО.

В программе главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности, а также равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Правительству поручено ежегодно обеспечивать разработку проекта годовой национальной программы на соответствующий год; утверждение мероприятий по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения; координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы; регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.

Ранее сообщалось, что НАТО и Украина проведут ряд мероприятий, чтобы улучшить совместимость. Украина как партнер расширенных возможностей получит доступ к учениям, обмену информацией и изучением опыта Альянса.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении положения о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина-НАТО.
 
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