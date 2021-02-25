Гинеколог и уролог называют типичные ошибки пациентов на приеме

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HEALTH.TUT.BY узнал, когда записываться к ним на консультацию, как к ней готовиться и каких ошибок избегать.

Гинеколог: «Многие страшно любят исследовать свои гормоны»

— Идти к врачу-гинекологу нужно, если женщина испытывает какой-либо дискомфорт в области половых органов и в малом тазу? — рассказывает Виктория Матвиенко, врач-гинеколог 1-й категории. — В норме у женщины всегда есть выделения, но если их характер изменился, появился неприятный запах, зуд, жжение в области вульвы — идем к врачу, чтобы узнать причину и получить лечение.

Также консультация и осмотр гинеколога необходимы, если вас беспокоят боли в области малого таза на протяжении менструального цикла или в определенные его дни, если месячные меняют свой характер — становятся более обильными или нерегулярными, приходят с большими задержками. Важно знать, что нормальное колебание менструального цикла — плюс-минус 7 дней: если один цикл длился 28 дней, а следующий 33−35 — это норма.

То же самое касается молочных желез: если что-то беспокоит, нужно идти к врачу. Желательно к маммологу, но можно сначала и к гинекологу. Это могут быть выделения из сосков, боли, измененная плотность груди.

Все перечисленные симптомы требуют незамедлительного обращения к врачу, а профилактический прием должен быть раз в год — это нужно, чтобы не пропустить скрыто протекающие состояния.

Кроме общего осмотра, в профилактику входят: УЗИ малого таза и молочных желез, жидкостная онкоцитология. Общий мазок на флору уже утратил свою информативность, так как появились новые методы диагностики, поэтому не рекомендуется его делать рутинно без жалоб.

После 40 лет вместо УЗИ молочных желез женщинам нужно делать маммографию: раз в два года до 45 лет. А в период перименопаузы важно обследоваться на предмет остеопороза (денситометрия): может повышаться уровень глюкозы и холестерина в крови.

Перед приемом у гинеколога обязателен наружный туалет половых органов, но так как врач может сразу взять мазок, подмываться нужно только водой без мыла.

Когда люди приходят на осмотр, а не занимаются самолечением — это уже хорошо. Конечно, если женщина идет в плановом порядке, а не экстренно, то лучше идти в начале менструального цикла, на 5−7 день. Помните, первый день цикла — это первый день менструации.

Очень многие страшно любят исследовать свои гормоны. Они сначала идут сдавать всю гормональную панель, а потом идут с этим к врачу — это неправильно. Все исследования и анализы нужно делать по направлению врача, не стоит идти в лабораторию и сдавать все заранее. Тот же анализ на половые гормоны не будет информативным, если мы не ищем конкретное заболевание. Сначала должна быть клиническая картина, а потом анализы — так вы сэкономите много денег и нервов.

Уролог: «Не нужно скрывать информацию о своем здоровье»

— Симптомы, с которыми желательно обратиться к урологу и мужчинам, и женщинам: боли в поясничной области, которые могут отдавать в низ живота, сопровождаются повышением температуры, ознобом; частые позывы мочиться днем (больше 7−8 раз) и ночью; кровь в моче или сперме, дискомфорт или боль во время мочеиспускания — резь, зуд, жжение, — рассказывает Александр Баценко, врач уролог-андролог высшей категории. — Последнее может быть симптомом и воспаления, и мочекаменной болезни, и венерических заболеваний.

Насторожить должно и изменение характера мочеиспускания, особенно мужчин: струя стала слабая, нужно постоянно напрягаться, есть чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Если мы говорим исключительно о мужчинах, то поводы для посещения уролога, во-первых, боль в яичках и половом члене, любое изменение размера гениталий в короткий срок — это все показатели наличия патологии.

Во-вторых, отсутствие эффективной эрекции или невозможность ее достичь в течение 1−2 месяцев. Такие симптомы в молодом возрасте могут быть предвестниками патологий сердца, так как сосуды полового члена более тонкие и чувствительные к изменениям в организме.

В-третьих, к урологу нужно идти, если молодая пара в течение года живет открытой половой жизнью не предохраняясь, но беременность не наступает.

И, в-четвертых, если у мужчины были незащищенные половые контакты или секс с более чем одной партнершей в год. Это тоже повод пройти обследование, чтобы исключить венерические заболевания.

Для профилактики мужчинам 20−30 лет рекомендуется обращаться к урологу раз в 2−3 года, если есть симптомы — сразу же. С 30−40 лет — один раз в 2 года даже при отсутствии симптомов. После 40 лет — раз в год для исключение аденомы простаты и рака предстательной железы.

Если вы планируете сдавать анализы на ИППП, мазок на флору, сок простаты, то на прием лучше идти натощак, за 2−3 часа перед этим не мочиться и по возможности за день до этого не жить половой жизнью.

Перед сдачей спермограммы тоже нужно соблюдать рекомендации: за 3−4 дня не жить половой жизнью, не ходить в баню, не перегреваться в ванной, не курить и не пить алкоголь, ограничить физические нагрузки.

Гигиена перед приемом у уролога обязательна, но это должен быть обычный душ. И очень важно доверять врачу. Не нужно скрывать какую-то информацию о своем здоровье, отвечайте на вопросы честно — только так лечение будет быстрым и максимально эффективным.

Напомним, все врачи, с которыми мы говорили сошлись еще в нескольких рекомендациях для пациентов, которые будут полезны перед приемом у докторов любых специальностей:

Если жалоб несколько, их нужно записать заранее. Также запишите все интересующие вас вопросы, чтобы консультация была максимально информативна. Часто люди на приеме нервничают, отвлекаются и уже дома понимают, что не узнали что-то важное.

Составьте список препаратов, которые вы сейчас принимаете и предупредите об этом врача.

Результаты исследований, анализов и эпикризы из стационаров нужно сохранять, чтобы врач мог оценить изменения в организме. Их же нужно брать с собой на прием к специалисту.

Еще очень важно запоминать, а лучше записывать, на что у вас аллергия. Особенно, если это касается медпрепаратов.

Перед походом к врачу постарайтесь вспомнить все ваши хронические заболевания, если они есть. Даже если они давно себя не проявляли, доктор все равно спросит вас о них.