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Доллар немного подешевел. Рассказываем, почему этому не стоит радоваться?

25.02.2021 15:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар немного подешевел. Рассказываем, почему этому не стоит радоваться?
Иллюстративное фото
Доллар немного откатился назад. Кто-то даже скептически замечает: «Ну вот! А говорили о девальвации!» Однако не все так просто — есть еще несколько показателей силы рубля, и вот с ними все обстоит не так радужно, как с курсом американской валюты в нашей стране.

Во-первых, мы помним о привязке белорусского рубля к российскому. Так вот, «россиянин» который день подряд дорожает на волне прибавляющей в цене нефти. Она, к слову, упорно рвется к отметке в 70 долларов за баррель. Но на белорусском рубле укрепление российского никак не сказывается.

Для примера, в России 25 февраля курс доллара снизился на 27,85 копейки, до 73,4747 RUB.


Во-вторых, в Беларуси, несмотря на небольшое снижение курса доллара, валютная корзина, в которую входят российский рубль, доллар и евро — продолжает прибавлять в цене. 25 февраля ее прирост составил 0,19%, а с начала этой недели 0,86%. Корзина растет примерно на 0,2% в день.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:

- курс доллара ушел вниз на 0,0016 (-0,06%), до 2,6020 белорусского рубля;

- курс евро увеличился на 0,0071 (+0,22%), до 3,1755 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0101 (+0,29%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5411 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам торгов 25 февраля курс доллара ушел вниз на 0,0016 - до 2,6020 белорусского рубля.
 
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