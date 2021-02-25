Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Для примера, в России 25 февраля курс доллара снизился на 27,85 копейки, до 73,4747 RUB.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар немного подешевел. Рассказываем, почему этому не стоит радоваться? По итогам торгов 25 февраля курс доллара ушел вниз на 0,0016 - до 2,6020 белорусского рубля.

Во-первых, мы помним о привязке белорусского рубля к российскому. Так вот, «россиянин» который день подряд дорожает на волне прибавляющей в цене нефти. Она, к слову, упорно рвется к отметке в 70 долларов за баррель. Но на белорусском рубле укрепление российского никак не сказывается.Во-вторых, в Беларуси, несмотря на небольшое снижение курса доллара, валютная корзина, в которую входят российский рубль, доллар и евро — продолжает прибавлять в цене. 25 февраля ее прирост составил 0,19%, а с начала этой недели 0,86%. Корзина растет примерно на 0,2% в день.Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:- курс доллара ушел вниз на 0,0016 (-0,06%), до 2,6020 белорусского рубля;- курс евро увеличился на 0,0071 (+0,22%), до 3,1755 белорусского рубля;- российский рубль стал дороже на 0,0101 (+0,29%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5411 белорусского рубля, за сотню.