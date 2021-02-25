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«Разъясняем, что с первого марта действительно вступают в силу изменения в Кодексах и открывается лишь правовая возможность привлечения к ответственности не только за нарушение скоростных режимов и правил парковки камерами, работающими в автоматическом режиме, но и за другие нарушения, такие как проезд на красный, несоблюдение рядности, а также эксплуатация автомобиля, не допущенного к участию в дорожном движении. Однако с технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно», – пояснил Анискевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ: «письма счастья» за отсутствие техосмотра не начнут приходить с 1 марта При этом получить штраф за отсутствие техосмотра все же можно.