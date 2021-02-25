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ГАИ: «письма счастья» за отсутствие техосмотра не начнут приходить с 1 марта
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом «Гродно Плюс» рассказал инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Алексей Анискевич. По его словам, информация о том, что с 1 марта камеры начнут фиксировать отсутствие техосмотра не соответствует действительности, так как технически это пока что невозможно.
«Разъясняем, что с первого марта действительно вступают в силу изменения в Кодексах и открывается лишь правовая возможность привлечения к ответственности не только за нарушение скоростных режимов и правил парковки камерами, работающими в автоматическом режиме, но и за другие нарушения, такие как проезд на красный, несоблюдение рядности, а также эксплуатация автомобиля, не допущенного к участию в дорожном движении. Однако с технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно», – пояснил Анискевич.
Сейчас только идет работа по оснащению камер фотофиксации возможностью контролировать прохождение техосмотра. В ближайшее время с таких камер можно будет получить только «письма счастья» за превышение скорости.
При этом получить штраф за отсутствие техосмотра все же можно. Однако его может выписать только сотрудник ГАИ при фиксации данного нарушения. Штраф за использование транспорта без допуска к участию в дорожном движении сейчас составляет от 1 до 3 базовых величин, то есть от 29 до 87 рублей.
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При этом получить штраф за отсутствие техосмотра все же можно.
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