Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год, — отметил Александр Лукашенко. — И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа».

«Знаем всех этих «змагаров» и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации — все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы», — обратился Лукашенко к Александру Вольфовичу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поручил разработать план противостояния «змагарам и беглым» В нем будет использован опыт всех постсоветских стран.

Политик заявил, что «к счастью, мы обнаружили все эти центры».