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Лукашенко поручил разработать план противостояния «змагарам и беглым»

25.02.2021 15:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко поручил разработать план противостояния «змагарам и беглым»
Фото: president.gov.by
Встречаясь 25 февраля с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем, белорусский правитель назвал 2021 год «непростым» и поручил разработать план противостояния «змагарам и беглым».

«Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год, — отметил Александр Лукашенко. — И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа».


Политик заявил, что «к счастью, мы обнаружили все эти центры».

«Знаем всех этих «змагаров» и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации — все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы», — обратился Лукашенко к Александру Вольфовичу.
 
 
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