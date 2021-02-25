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Лукашенко поручил разработать план противостояния «змагарам и беглым»
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год, — отметил Александр Лукашенко. — И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа».
Политик заявил, что «к счастью, мы обнаружили все эти центры».
«Знаем всех этих «змагаров» и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации — все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы», — обратился Лукашенко к Александру Вольфовичу.
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