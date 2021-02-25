Показали кусочек. Как выглядит Раковское предместье после реконструкции

Источник материала: Onliner

Осенью 2019 года нам пообещали, что Раковское предместье — уставшее, разрушающееся — изменится до неузнаваемости. Исторический центр Минска, формировавшийся на протяжении XVI—XIX веков, давно требовал перемен: ощутить дух времени в полной мере здесь удавалось только людям с развитым воображением, а хотелось все-таки в центре города иметь площадку с особой атмосферой. Поэтому было решено трансформировать хлебозавод, который занимал большую территорию, в место досуга и сервиса.





На самом деле работы на площадке начались еще в 2018-м — тогда снесли заводские хозпостройки, переложили сети, облагородили участок. Но всего этого не было видно из-за высокого металлического забора, огибающего реконструируемый участок со всех сторон. Из-за него же мы не заметили, как изменилась вся территория — да, строительная техника исправно ездила туда-сюда, но масштаб и направление мысли были непонятны.

И вот сегодня ограждение с части площадки было снято. Миру явились сразу два обновленных здания, абсолютно новая трехэтажка и многочисленные «антипарковочные» столбики вдоль дороги. Начнем с «новостроя»: трехэтажное здание с аркой и мансардой предполагается многофункциональным: на первом уровне на стадии проектирования планировали открыть кафе национальной кухни, небольшую кофейню и аптеку, на втором — стоматологический центр. Третий — отдать под гостевые апартаменты.





Нынешний довольно стильный облик здания мог быть совсем другим. Вот что рассказывала главный архитектор проектов УП «Минскпроект» Анна Урбан:

— В ходе проектирования поменялись подходы к архитектурной концепции. Изначально предполагался несколько иной образ застройки — штукатурка на стенах, какой-то декор на фасадах. Но Министерство культуры согласовало одно из новых зданий с фасадом из клинкерного красного кирпича, без всякого декора, чтобы было видно — это современный объект, а не подражание историческим постройкам. Другие инвесторы тоже захотели использовать красный кирпич для отделки зданий. Идея нашла поддержку и была утверждена Минкультом.

















Этот новострой —( не последний на улице: рядом должны расположиться еще несколько зданий. Полная историческая достоверность хоть и невозможна в данном случае, но, как поясняли архитекторы, следует хотя бы попытаться показать застройку ранее существовавшей Юрьево-Завальной улицы.





Теперь о реставрации. Здание хлебозавода полностью изменило свой функционал — никаких булочек и батонов. По проекту завод разделили на две части и принялись восстанавливать. Двухэтажный блок, так как он относится к историко-культурной ценности, привели в исходный вид. Но это касается только наружной части, внутри же произошла полная перепланировка, в том числе собирались менять старые перекрытия. Еще на этапе планирования специалисты определились, что в здании разместится небольшая хлебопекарня с кафе. Остальные помещения займет образовательный центр.







Бывшее хранилище муки, оно же высотная доминанта, также постарались сохранить в неизменном виде снаружи. Работы здесь были более глобальные: понадобилось укрепить фундамент, наружные стены, а уже только потом делать перепланировку. Теперь это модный корпус, в котором разместятся кафе, магазины и, возможно, кинотеатр.









Работы на площадке продолжаются, будем ждать новых открытий.