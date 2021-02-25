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Показали кусочек. Как выглядит Раковское предместье после реконструкции

25.02.2021 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Осенью 2019 года нам пообещали, что Раковское предместье — уставшее, разрушающееся — изменится до неузнаваемости. Исторический центр Минска, формировавшийся на протяжении XVI—XIX веков, давно требовал перемен: ощутить дух времени в полной мере здесь удавалось только людям с развитым воображением, а хотелось все-таки в центре города иметь площадку с особой атмосферой. Поэтому было решено трансформировать хлебозавод, который занимал большую территорию, в место досуга и сервиса.

Показали кусочек. Как выглядит Раковское предместье после реконструкции

На самом деле работы на площадке начались еще в 2018-м — тогда снесли заводские хозпостройки, переложили сети, облагородили участок. Но всего этого не было видно из-за высокого металлического забора, огибающего реконструируемый участок со всех сторон. Из-за него же мы не заметили, как изменилась вся территория — да, строительная техника исправно ездила туда-сюда, но масштаб и направление мысли были непонятны.

И вот сегодня ограждение с части площадки было снято. Миру явились сразу два обновленных здания, абсолютно новая трехэтажка и многочисленные «антипарковочные» столбики вдоль дороги. Начнем с «новостроя»: трехэтажное здание с аркой и мансардой предполагается многофункциональным: на первом уровне на стадии проектирования планировали открыть кафе национальной кухни, небольшую кофейню и аптеку, на втором — стоматологический центр. Третий — отдать под гостевые апартаменты.

Показали кусочек. Как выглядит Раковское предместье после реконструкции

Нынешний довольно стильный облик здания мог быть совсем другим. Вот что рассказывала главный архитектор проектов УП «Минскпроект» Анна Урбан:

— В ходе проектирования поменялись подходы к архитектурной концепции. Изначально предполагался несколько иной образ застройки — штукатурка на стенах, какой-то декор на фасадах. Но Министерство культуры согласовало одно из новых зданий с фасадом из клинкерного красного кирпича, без всякого декора, чтобы было видно — это современный объект, а не подражание историческим постройкам. Другие инвесторы тоже захотели использовать красный кирпич для отделки зданий. Идея нашла поддержку и была утверждена Минкультом.








Этот новострой —( не последний на улице: рядом должны расположиться еще несколько зданий. Полная историческая достоверность хоть и невозможна в данном случае, но, как поясняли архитекторы, следует хотя бы попытаться показать застройку ранее существовавшей Юрьево-Завальной улицы.

Показали кусочек. Как выглядит Раковское предместье после реконструкции

Теперь о реставрации. Здание хлебозавода полностью изменило свой функционал — никаких булочек и батонов. По проекту завод разделили на две части и принялись восстанавливать. Двухэтажный блок, так как он относится к историко-культурной ценности, привели в исходный вид. Но это касается только наружной части, внутри же произошла полная перепланировка, в том числе собирались менять старые перекрытия. Еще на этапе планирования специалисты определились, что в здании разместится небольшая хлебопекарня с кафе. Остальные помещения займет образовательный центр.



Бывшее хранилище муки, оно же высотная доминанта, также постарались сохранить в неизменном виде снаружи. Работы здесь были более глобальные: понадобилось укрепить фундамент, наружные стены, а уже только потом делать перепланировку. Теперь это модный корпус, в котором разместятся кафе, магазины и, возможно, кинотеатр.




Работы на площадке продолжаются, будем ждать новых открытий.


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Теги: Минск
 
 
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Осенью 2019 года нам пообещали, что Раковское предместье — уставшее, разрушающееся — изменится до неузнаваемости. Исторический центр Минска, формировавшийся на...
 
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