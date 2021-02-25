Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ поделился мнением о составе минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд в интервью с обозревателем «Чемпионата» подвел итоги завершающегося регулярного чемпионата КХЛ, в том числе высказавшись о составе минского «Динамо».



Фото: КХЛ

«Что касается минского „Динамо“, то у клуба в составе качественные легионеры. Плюс хороший возраст у ребят, которые делали результат в первой половине чемпионата. Возьмите того же Егора Шаранговича, который улетел выступать за „Нью-Джерси“.

В контексте минского „Динамо“ отмечу один момент, который меня очень веселит. Помните, когда в клуб хотели назначить Александра Андриевского? Тогда минчане не смогли договориться с тренером, так как заявили, что в команде не будет иностранцев. А теперь при Крэйге Вудкрофте их половина команды. Состав у минского „Динамо“ укомплектованный», — сказал Вайсфельд.