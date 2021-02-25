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В США родился живой щенок с шестью ногами и двумя хвостами
Источник материала: Tut.by
В США родился щенок с шестью ногами и двумя хвостами. Об этом
Этот новорожденный щенок по кличке Скиппер действительно уникален — ветеринары говорят, что эта крошечная девочка одна из немногих собак, родившихся живыми с таким врожденным набором особенностей (первый известный случай такого рода
Специалисты диагностировали у Скиппер Monocephalus dipygus и Monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus — то есть, у животного одна голова и одна грудная клетка, но две тазовые области с двумя мочевыми путями и двумя репродуктивными системами. Также у щенка два хвоста и шесть ног. Кроме того, у Скиппер наблюдаются признаки расщепления позвоночника, врожденного дефекта, при котором позвоночник не закрылся должным образом во время развития.
Вероятно, мать должна была родить близнецов, но яйцеклетка не разделилась до конца, и получилась Скиппер. Сейчас щенок находится на искусственном вскармливании в клинике. Врачи говорят, что все органы собаки хорошо работают, но пока ей нужны постоянные осмотры
По мере взросления Скиппер может потребоваться физиотерапия и помощь в передвижении. Но специалисты настроены помочь щенку избавиться от боли и чувствовать себя комфортно на протяжении всей оставшейся жизни.
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Это один из немногих случаев, когда щенок с дополнительным набором конечностей родился живым.
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