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В США родился живой щенок с шестью ногами и двумя хвостами

25.02.2021 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США родился щенок с шестью ногами и двумя хвостами. Об этом рассказывает Live Science.


Фото: Neel Veterinary Hospital

Этот новорожденный щенок по кличке Скиппер действительно уникален — ветеринары говорят, что эта крошечная девочка одна из немногих собак, родившихся живыми с таким врожденным набором особенностей (первый известный случай такого рода произошел в 2019 году в Великобритании — и родившийся тогда шестиногий щенок до сих пор жив и счастлив).

Специалисты диагностировали у Скиппер Monocephalus dipygus и Monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus — то есть, у животного одна голова и одна грудная клетка, но две тазовые области с двумя мочевыми путями и двумя репродуктивными системами. Также у щенка два хвоста и шесть ног. Кроме того, у Скиппер наблюдаются признаки расщепления позвоночника, врожденного дефекта, при котором позвоночник не закрылся должным образом во время развития.

Вероятно, мать должна была родить близнецов, но яйцеклетка не разделилась до конца, и получилась Скиппер. Сейчас щенок находится на искусственном вскармливании в клинике. Врачи говорят, что все органы собаки хорошо работают, но пока ей нужны постоянные осмотры

По мере взросления Скиппер может потребоваться физиотерапия и помощь в передвижении. Но специалисты настроены помочь щенку избавиться от боли и чувствовать себя комфортно на протяжении всей оставшейся жизни.

 
 
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Это один из немногих случаев, когда щенок с дополнительным набором конечностей родился живым.
 
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