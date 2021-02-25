Пыль с астероида подтвердила одну из гипотез гибели динозавров

Источник материала: Tut.by

Геологи провели раскопки на территории 300-километрового кратера Чиксулуб в Мексике, куда предположительно упал погубивший динозавров астероид, и впервые обнаружили тонкую прослойку из его материи. Об этом, как передает ТАСС , сообщила пресс-служба университета штата Техас со ссылкой на статью в журнале Science Advances .



Изображение: Chase Stone

В конце мелового периода, примерно 65,5−66 млн лет назад, на Землю упал астероид диаметром около 10−15 км. Он оставил 300-километровый кратер Чикшулуб в южной Мексике. Некоторые ученые считают, что именно это событие стало причиной вымирания динозавров. Однако с этим согласны не все специалисты.

В частности, палеонтолог Марк Ричардс предположил, что древние ящеры вымерли из-за массовых излияний магмы и извержений вулканов на месте плато Декан, которое находится на территории современной Индии. Это произошло или одновременно с падением астероида, или перед ним. В результате атмосферу и воды океана заполнило огромное количество соединений серы, крайне едких и токсичных веществ, а на планете установился мощный парниковый эффект.

Есть гипотеза, что эти события могут быть взаимосвязаны. Падение астероида могло особым образом повлиять на недра Земли и структуру земной коры, что могло спровоцировать извержения вулканов на плато Декан и на дне океана, в окрестностях срединно-океанических хребтов.

Профессор Техасского университета в Остине (США) Шон Гулик и его коллеги уже более пяти лет исследуют дно Мексиканского залива в окрестностях кратера Чикшулуб. Они ищут прямые следы того, что ставший причиной его возникновения астероид упал на Землю тогда, когда фауна и флора мезозоя почти полностью исчезла, а климат планеты резко изменился.

Собрав образцы грунта с разных участков кратера, геологи детально изучили изотопный и минералогический состав тех слоев, которые образовались одновременно с гибелью динозавров. Ученых интересовало, есть ли в них следы иридия, рутения, родия, палладия и других элементов, которые на поверхности земной коры встречаются очень редко, а вот в астероидах — гораздо чаще.

В этих отложениях оказались не только тяжелые и редкоземельные металлы внеземного происхождения, но и частицы пыли, которая состоит из материи Чикшулубского астероида. Самая высокая концентрация следов этого небесного объекта наблюдалась на возвышенности в центральной части кратера, которая сформировалась сразу после падения астероида.

Пытаясь понять, как менялся облик кратера в первые годы после падения небесного тела, ученые исследовали структуру найденных частиц, их толщину и другие свойства. Оказалось, что земная и космическая пыль, а также зола от пожаров, которую поднял в атмосферу этот катаклизм, почти полностью осели через несколько десятилетий после формирования кратера. Это говорит о том, что мезозойская фауна вымерла очень быстро.

Гулик и его коллеги считают это доказательством того, что главной причиной вымирания динозавров и других крупных животных стал голод. Он начался из-за того, что флора мезозоя не могла расти в условиях «астероидной зимы» и снабжать пищей травоядных.