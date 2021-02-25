«Валуны могут выпасть, они не крепятся». Бывший работник «Беларуськалия» показал видео из шахты

Источник материала: Tut.by

Бывший работник «Беларуськалия» прислал в редакцию видео, которое, по его словам, было снято в начале ноября 2020 года в лаве 10 В 2-го рудника. По его словам, на записи видно, что стенки шахты неровные, с отдельными крупными камнями, которые в некоторых местах закреплены досками. На видео экс-работник поясняет, что здесь «нарушена структура отработанной породы». «Скажу честно и откровенно, это небезопасно», — говорит он. FINANCE.TUT.BY попросил других работников предприятия прокомментировать это видео, а также обратился за комментарием на «Беларуськалий».



Скриншот видео

«Это выглядит, как накиданная груда кусков горной породы, валуны могут выпасть»

Видео, как утверждается, было снято в начале ноября 2020 года в лаве 10 В 2-го рудника. На нем видны крупные камни и фрагменты породы, которые визуально закреплены только досками или держатся просто так.

— Все, что спасает людей, — это вот эта доска и крепь анкерная, закрепленная в кровле, — комментирует за кадром шахтер, снявший это видео. — Нарушена полностью вся структура отработанной породы. И это штрек, то есть сюда заезжает техника, здесь работают люди. Можем увидеть дальше людей, которые крепят горную выработку, то есть крепят то, что в принципе не подлежит креплению, потому что кровля нарушена, все нарушено. <…> По такому пространству пойдет работать лава с комбайнами. Если это безопасно, если на это добро дает руководство, тогда я не знаю, куда катится данное предприятие.

FINANCE.TUT.BY связался с бывшим работником предприятия, чтобы уточнить детали этого видео.

— Не могу поручиться, что происходит там сейчас, но на тот момент все выглядело так. Ситуация следующая: когда-то давно эти пласты уже были отработаны, а сейчас в них решили вернуться и отработать то, что пропустили тогда. Обычно отрабатывается сперва верхний слой, потом — нижний. Здесь пошли наоборот: когда-то отработали нижний слой, а сейчас залезли отрабатывать верхний. Насколько это безопасно? Скажу честно и откровенно: это небезопасно, — утверждает работник. — По штрекам видно, что это выглядит как накиданная груда кусков горной породы. Эти валуны могут полностью выпасть, они не крепятся. По-хорошему тут должно быть арочное крепление, а не попытка доской что-то укрепить.

По его словам, такая ситуация встречается в шахтах достаточно часто.

FINANCE.TUT.BY попросил руководство «Беларуськалия» прокомментировать это видео, в том числе рассказать, соответствует ли снятое на нем технике безопасности. Нам ответили, что комментировать видео не будут.

«Я бы не стал работать в таких условиях». Что говорят об этом видео другие шахтеры

Мы показали это видео еще двум работникам «Беларуськалия» и попросили их рассказать, что они на нем увидели. По мнению первого работника, на видео попала «неустойчивая стенка выработки».

— Я бы не стал работать в таких условиях, но реалии показывают обратное. В любой момент при ходьбе или езде на самоходном вагоне на тебя может вывалиться «калмыга» (большой камень), и ты в лучшем случае инвалид, в худшем — летальный исход. Никакое крепление здесь не спасет, его не за что закрепить, — комментирует собеседник.

Второй работник считает, что на видео показаны подготовительные выработки для отработки забалансовых запасов в отработанном пространстве. Он согласен с тем, что крепление не выполнено должным образом.

— Так как сплошность пород кровли нарушена, то и применяемая винтовая крепь особо не спасает от выпадения кусков породы, — поясняет собеседник. — Здесь как минимум должна быть доска плюс сетка-рабица, чтобы защитить от выпадения мелких кусков породы, а далее — в зависимости от назначения этой выработки. Если она капитальная, то, судя по ее состоянию, вплоть до арочного крепления. Но это дорого, у нас на очистных комплексах это не применяют. Надеюсь, что это будет вспомогательный штрек, по которому будет уходить запыленная воздушная струя, и передвижение людей там будет ограничено.

Ранее на вопросы техники безопасности и несчастные случаи на предприятии обращал внимание шахтер Олег Куделка (он был одним из тех, кто в знак протеста отказался подниматься на поверхность). Тему охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии также подняло руководство норвежской компании Yara во время своего декабрьского визита на «Беларуськалий». В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал TUT.BY источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб еще один работник.