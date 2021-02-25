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Международное рейтинговое агентство Chambers and Partners признало Максима Знака ведущим юристом в сфере разрешения споров

25.02.2021 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Похоже, Максиму не удалось разрешить пока лишь единственный спор - между беларуским народом и правящим режимом. Но делать это из-за решетки весьма проблематично.

Международное рейтинговое агентство Chambers and Partners признало Максима Знака ведущим юристом в сфере разрешения споров
По итогам 2020 года агентство международное рейтинговое агентство Chambers and Partners признало беларуского юриста Максима Знака ведущим юристом в сфере разрешения споров и коммерческого/корпоративного права.

Об этом сообщает штаб Виктора Бабарико, отмечая, что из всех юристов в Беларуси в рейтинг попадают человек 20. И Максим - один из них. 

"Мы рады, что в нашей команде есть Максим Знак, который остаётся верным принципу "Закон должен работать для всех" даже в СИЗО", - говорят в штабе, выражая сожаление, что "люди, которые приняли решение посадить в СИЗО Максима Знака, даже не знают о существовании рейтингового агентства Chambers and Partners". 

Напомним, Максим Знак находится за решеткой за свою профессиональную деятельность и будет там как минимум до 9 марта.

Поддержите его письмом: Минск, улица Володарского, 2, 220030.

Международное рейтинговое агентство Chambers and Partners проводит всесторонние исследования на основе комплексного анализа деятельности юридических фирм и юристов, и считается одним из самых значимых на рынке юридических услуг в мире. 
 
Теги: Минск
 
 
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Похоже, Максиму не удалось разрешить пока лишь единственный спор - между беларуским народом и правящим режимом. Но делать это из-за решетки весьма проблематично.
 
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