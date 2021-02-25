Международное рейтинговое агентство Chambers and Partners признало Максима Знака ведущим юристом в сфере разрешения споров

По итогам 2020 года агентство международное рейтинговое агентство Chambers and Partners признало беларуского юриста Максима Знака ведущим юристом в сфере разрешения споров и коммерческого/корпоративного права.





Об этом сообщает штаб Виктора Бабарико, отмечая, что из всех юристов в Беларуси в рейтинг попадают человек 20. И Максим - один из них.





"Мы рады, что в нашей команде есть Максим Знак, который остаётся верным принципу "Закон должен работать для всех" даже в СИЗО", - говорят в штабе, выражая сожаление, что "люди, которые приняли решение посадить в СИЗО Максима Знака, даже не знают о существовании рейтингового агентства Chambers and Partners".





Напомним, Максим Знак находится за решеткой за свою профессиональную деятельность и будет там как минимум до 9 марта.





Поддержите его письмом: Минск , улица Володарского, 2, 220030.