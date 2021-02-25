Двух студентов-наркодилеров задержали в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранители нашли у молодых людей около 200 граммов марихуаны. Позже выяснилось, что днем ранее они делали закладки: в одном из парков Минска спрятали свыше 400 граммов мефедрона и каннабиса.

Студенты работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков четыре месяца – сначала мелкими закладчиками, а затем оптовыми курьерами.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела.