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Двух студентов-наркодилеров задержали в Минске – видео

25.02.2021 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранители нашли у молодых людей около 200 граммов марихуаны. Позже выяснилось, что днем ранее они делали закладки: в одном из парков Минска спрятали свыше 400 граммов мефедрона и каннабиса.

Студенты работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков четыре месяца – сначала мелкими закладчиками, а затем оптовыми курьерами.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники минского наркоконтроля задержали в столице двух 17-летних студентов, которые занимались распространением запрещенных веществ. Смотрите на видео кадры,...
 
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