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BioWare забросила Anthem ради новых Mass Effect и Dragon Age

25.02.2021 15:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Студия BioWare и издатель Electronic Arts отказались от выпуска новой игры во вселенной экшен/RPG Anthem, которая была известна как Anthem Next. Такое решение компании приняли ради разработки новых проектов во франшизах Mass Effect и Dragon Age, говорится в заявлении BioWare.

По словам исполнительного продюсера BioWare Кристиана Дейли, прошлый год выдался непростым из-за пандемии: удаленная работа повлияла на продуктивность команд. В результате компания решила отказаться от развития Anthem. Дейли отметил, что понимает: это разочарует и поклонников игры, и команду, которая занималась экшеном.

Однако есть и хорошая новость: BioWare направит освободившиеся ресурсы на новые игры во вселенных Mass Effect и Dragon Age, то есть их разработка пойдет более активно.

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Студия BioWare и издатель Electronic Arts отказались от выпуска новой игры во вселенной экшен/RPG Anthem, которая была известна как Anthem Next. Такое решение компании приняли ради...
 
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