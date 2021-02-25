|
BioWare забросила Anthem ради новых Mass Effect и Dragon Age
Источник материала: Onliner
Студия BioWare и издатель Electronic Arts
По словам исполнительного продюсера BioWare Кристиана Дейли, прошлый год выдался непростым из-за пандемии: удаленная работа повлияла на продуктивность команд. В результате компания решила отказаться от развития Anthem. Дейли отметил, что понимает: это разочарует и поклонников игры, и команду, которая занималась экшеном.
Однако есть и хорошая новость: BioWare направит освободившиеся ресурсы на новые игры во вселенных Mass Effect и Dragon Age, то есть их разработка пойдет более активно.
2014 г, ролевая, Средневековье, фэнтези, одиночная игра, мультиплеер, аддон, с 16 лет
Нет в наличии
2012 г, шутер, современность, одиночная игра, мультиплеер
Нет в наличии
2015 г, экшен, приключения, гонки, современность, одиночная игра, мультиплеер, с 18 лет
Нет в наличии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студия BioWare и издатель Electronic Arts отказались от выпуска новой игры во вселенной экшен/RPG Anthem, которая была известна как Anthem Next. Такое решение компании приняли ради...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)