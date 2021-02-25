BioWare забросила Anthem ради новых Mass Effect и Dragon Age

Источник материала: Onliner

Студия BioWare и издатель Electronic Arts отказались от выпуска новой игры во вселенной экшен/RPG Anthem, которая была известна как Anthem Next. Такое решение компании приняли ради разработки новых проектов во франшизах Mass Effect и Dragon Age, говорится в заявлении BioWare.

По словам исполнительного продюсера BioWare Кристиана Дейли, прошлый год выдался непростым из-за пандемии: удаленная работа повлияла на продуктивность команд. В результате компания решила отказаться от развития Anthem. Дейли отметил, что понимает: это разочарует и поклонников игры, и команду, которая занималась экшеном.

Однако есть и хорошая новость: BioWare направит освободившиеся ресурсы на новые игры во вселенных Mass Effect и Dragon Age, то есть их разработка пойдет более активно.