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Главное в четверг. Девушке, укусившей силовика в троллейбусе, присудили 8 месяцев колонии

25.02.2021 15:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Неделя подходит к концу, а политические новости не заканчиваются. Итак, сегодня мы продолжаем рассказывать читателям о событиях по этой теме. Суд Центрального района Минска вынес приговор девушке, которая укусила в троллейбусе силовика, а агентство Chambers and Partners признало Максима Знака ведущим юристом в сфере разрешения споров и коммерческого/корпоративного права. Кроме того, в Минске продолжается суд над Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным. Обо всем этом рассказываем чуть ниже.

Девушке, укусившей в троллейбусе силовика, присудили 8 месяцев колонии

25 февраля суд Центрального района Минска вынес решение по уголовному делу по ст. 364 УК РБ против Натальи Раентовой, которая укусила силовика Андрея Хомича за бедро во время задержания 29 августа в троллейбусе. Это произошло после женского марша, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Пострадавший омоновец оценил свои моральные страдания в 2000 рублей, поскольку, по его словам, видео попало в социальную сеть и от него пострадали его родственники: эту сумму суд постановил взыскать с Раентовой в пользу потерпевшего.

Прокурор просил наказать Раентову двумя годами лишения свободы. Поскольку срок наказания отсчитывается от  с 29 сентября 2020 года, ей остается отбыть 3 месяца колонии.

Главное в четверг. Девушке, укусившей силовика в троллейбусе, присудили 8 месяцев колонии

Агентство Chambers and Partners признало Максима Знака ведущим юристом в сфере разрешения споров и коммерческого/корпоративного права

По итогам 2020 года агентство признало Максима Знака ведущим юристом в сфере разрешения споров и коммерческого/корпоративного права.

Из всех юристов в Беларуси в рейтинг попадают около 20 человек.

«Мы рады, что в нашей команде есть Максим Знак, который остается верным принципу „закон должен работать для всех“ — даже в СИЗО. Максим будет за решеткой как минимум до 9 марта за свою профессиональную деятельность», — говорится в сообщении штаба Виктора Бабарико в телеграм-канале.

Главное в четверг. Девушке, укусившей силовика в троллейбусе, присудили 8 месяцев колонии

Продолжается суд над журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным

Напомним, сегодня продолжается суд над журналисткой Tut.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным. Их обвиняют в разглашении врачебной тайны, которая состояла в том, что в момент поступления в больницу Роман Бондаренко был трезв. Дело рассматривают за закрытыми дверями.

Главное в четверг. Девушке, укусившей силовика в троллейбусе, присудили 8 месяцев колонии

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Неделя подходит к концу, а политические новости не заканчиваются. Итак, сегодня мы продолжаем рассказывать читателям о событиях по этой теме. Суд Центрального...
 
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