С белорусов будут по-новому взыскивать долги. Какие новшества введут

Источник материала: Tut.by

С 15 июля 2021 года вступят в силу изменения в закон «Об исполнительном производстве», которые касаются взыскания долгов. Текст документа опубликован на pravo.by. По новым правилам взыскание смогут наложить в том числе на электронные деньги должника, а ему самому — запретить ходить в виртуальные казино. Также на размер взыскиваемого долга можно будет получить «скидку» 50% в том случае, если стороны заключат мировое или медиативное соглашение.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, согласно изменениям, арест сможет накладываться не только на наличные деньги и имущество должников, на деньги и имущество на их банковских счетах, вкладах, на хранении в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях, но и на электронные деньги.

— Это новшество, поскольку сейчас многие как физические, так и юридические лица пользуются электронными кошельками. Поэтому все имущество или деньги, принадлежащие должнику и хранимые им в банке, могут быть арестованы. Об этом должны знать как должники, так и взыскатели, — прокомментировала это новшество «Минск-Новостям» председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

Сейчас должникам, в том числе индивидуальным предпринимателям и должностным лицам юрлица-должникам, также могут временно запретить выезжать за границу, управлять транспортными средствами, моторными лодками, лишить права на охоту, запретить посещать игорные заведения. Этот перечень дополнится новыми пунктами: должникам также могут запретить посещать виртуальные игорные заведения и участвовать в азартных играх. Кроме того, с 15 июля эти меры могут быть предприняты непосредственно судебным исполнителем.

Увольнение не спасет от прекращения исполнительного производства

Помимо этого в документе отмечается, что направление исполнительного документа по месту получения должником зарплаты и приравненных к ней доходов исключается из оснований для окончания исполнительного производства. Это означает, что, если должник уволится, исполнительное производство не будет прекращено.

Также закон предусматривает, что стороны исполнительного производства будут поощрять за использование медиации, сообщает Минюст. Соглашение о применении медиации между должником и взыскателем будет являться основанием для приостановления судебного производства, а в случае заключения мирового соглашения или медиативного соглашения размер принудительного сбора составит 50% от установленного.

Что изменят по взысканию долгов по зарплатам

Важные изменения вводят по очередности удовлетворения требований взыскателей по исполнительным производствам.

Так, будет осуществляться во вторую очередь удовлетворение требований, которые имеют социальную направленность:

оплата труда граждан, работающих (работавших) у должника по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности,

о возмещении ущерба, причиненного преступлением или административным правонарушением.

Сейчас интересы физлиц рассматриваются после взыскания платежей в госбюджет, в том числе налогов, взносов.

«В случае недостаточности взысканных с должника денежных средств удовлетворение таких требований будет производиться пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, — сообщается на сайте Минюста.

Что изменят по взысканию взносов в ФСЗН

Также повышается очередность удовлетворения требований о взыскании сумм в бюджеты государственных внебюджетных фондов (взносы на государственное социальное страхование), уточняют в Минюсте.

Изменения по взносам в ФСЗН могут отчасти помочь решить проблему с потерей работниками некоторых организаций части трудового стажа и соответственно пенсии.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН. «Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняли специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».