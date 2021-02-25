В Гродно участок земли в микрорайоне Южный «ушел» на аукционе за почти 70 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Гродно с аукциона продали участок на улице Новосельной, что в микрорайоне Южный. Начальная цена надела была почти 18 тысяч рублей, однако в ходе торгов цена подросла до 67,8 тысяч рублей, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

В гродненском микрорайоне Южный продолжается распродажа пустующих земельных участков для строительства частных домов. Во вторник, 23 февраля, на аукционе был продан очередной надел, который в итоге «ушел» за 67,8 тыс. рублей. Эта земля находится в центре уже хорошо обжитого района: здесь есть все нужные коммуникации — вода, электричество и канализация.

Кстати, здесь на продажу выставлен еще один надел — на все той же улице Новосельной, но уже рядом с домом № 21. Его площадь — почти 13 соток, а начальная стоимость, с которой стартуют торги, — 19,2 тыс рублей. Его продажа назначена на 9 марта.

А ранее в этом же районе был продан участок по улице Грибной, 9. Тогда за 12 соток покупатель в итоге отдал 70,4 тысяч рублей.