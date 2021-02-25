Сначала он тренировал футбольные клубы: «Питер», «Луч-Энергию», «Тосно», но в последние годы перешел на работу с вратарями пляжного питерского «Кристалла», а до недавнего времени также помогал пляжникам сборной Беларуси.





Но последние события в стране и занятость в Санкт-Петербурге не позволили продлить контракт. Так тренер ушел из националки.





Геннадий не может спокойно смотреть на весь беспредел, творящийся на его Родине. Голкипер уверен, что верхушка пойдет на любые жертвы для сохранения власти. Неудивительно, что Тумилович - один из тех, кто поставил подпись под письмом за новые выборы и против насилия силовиков.





Не получив новый контракт со сборной, Тумилович сосредоточился на клубе, которому совсем недавно понадобилась экстренная помощь знаменитого голкипера. Да-да, помощь прямо на площадке.





Из-за вызова игроков «Кристалла» в сборную России, команда была вынуждена выйти на игру с «Невой» в сильно усеченном составе. Особенно кадровый дефицит ударил по вратарской позиции. У «оранжевых» в воротах играл молодой Тимофей Гусев, который за семь минут до окончания матча получил красную карточку за фол последней надежды.





И тут спасать команду при счете 3:3 пришлось Тумиловичу, которого заявили на игру в качестве игрока «на случай форс-мажора». У мастера даже получилось оставить ворота в неприкосновенности, что дало возможность Игорю Бриштелю мощным выстрелом со своей половины поля за 40 секунд до конца основного времени принести победу «Кристаллу» – 4:3.









Вот подборка сейвов Тумиловича:









А в послематчевом интервью Геннадий признался, что оставаться в отличной форме ему позволяют еженедельные любительские спарринги:





– Я каждую неделю за ветеранов играю и заканчивать не собираюсь, вроде неплохо выгляжу. Так что надо задуматься. Последний раз в официальных играх был на послематчевых пенальти в составе «Лекса», больше не выходил. Что-то разленился, но тут решил вчера Ваню Островского выставить на трансфер – место и освободилось.





Саму игру сложно анализировать, концовка с моим выходом выбила из колеи. Не сказать, что вальяжно играли или безразличие было, на полФедора. Для зрителей матч был великолепный. Все соперники против нас играют свои лучшие матчи, я не видел, чтобы кто-то играл спустя рукава.





Как букмекеры пропали здесь вокруг поля, сразу все научились или начали играть против «Кристалла». А не как в прошлые годы по 10-15 забиваем и не можем понять мы ли в таком порядке. Вот в чем оказывается причина. Плюс непредсказуемость дальнейшего сезона: будут сборы у сборников или не будут, к чему готовимся. Поэтому подготовку вообще не форсировали.