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"Правосудие" по беларуски: пьяный мужик обстрелял милицейскую машину. Вы думаете его посадили?
Источник материала: Партизан
"Политическим" и за меньшую "провинность" так называемые суды отмеряют годы колонии, иногда даже строгого режима.
Суд Полоцкого района и города Полоцка 23 февраля вынес приговор 32-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения обстрелял автомобиль Департамента охраны из пневматики. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мужчину признали виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества — хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК Беларуси).
В результате его действий Полоцкому отделу Департамента охраны был причинен ущерб на общую сумму 803,98 рубля — у милицейского автомобиля Geely был поврежден капот и левая стойка.
Суд приговорил его к штрафу в размере 100 базовых величин (2900 рублей) и 200 часам общественных работ.
Пневматический пистолет как орудие преступления был конфискован в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.
Тем временем каждый день других беларусов ни за что отправляют за решетку или на "химию". Из разряда черного юмора: было бы за что - расстреляли бы.
За примерами далеко ходить не надо -
А посчитать, сколько суток в сумме отсидели беларусы по "народной" статье 23.34, в том числе за красно-белые полотна, одежду и снежинки на окнах, пожалуй, не представляется возможным.
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"Политическим" и за меньшую "провинность" так называемые суды отмеряют годы колонии, иногда даже строгого режима.
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