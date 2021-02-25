|
На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с прогнозом о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 26 февраля.
По данным синоптиков, ночью и утром местами на дорогах страны сохранится гололедица (днем местами по Витебщине — усиление ветра порывами до 15-18 м/с).
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет выступил с прогнозом о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 26 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)