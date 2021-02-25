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СК отчитался об «уголовках» за акции протеста — их больше двухсот

25.02.2021 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомельской области — свыше 200 уголовных дел, связанных с акциями протеста, сообщил начальник областного УСК Сергей Удовиков на встрече с трудовым коллективом Рогачевского молочно-консервного комбината. Такие дела он назвал делами «экстремистской направленности».

СК отчитался об «уголовках» за акции протеста — их больше двухсот

По словам Удовикова, в качестве обвиняемых по «протестным» уголовным делам привлечено 38 мужчин и две женщины.

«Более половины указанных лиц имеет возраст от 18 до 35 лет, 27,5% — возраст от 36 до 55 лет, 15% составили несовершеннолетние. Среднестатистический социальный портрет фигуранта выглядит следующим образом: житель города, холостой мужчина средних лет, со средним либо средне-специальным образованием, нигде не работающий и не учащийся или являющийся рабочим на производстве, ранее привлекавшийся к административной ответственности за совершение правонарушений», — цитирует пресс-служба СК начальника областного управления.

Как ранее сообщал БелаПАН, ряд жителей Гомеля и области получили суровые наказания по уголовным делам, связанным с протестами. Так, к пяти годам лишения свободы приговорен 30-летний гомельчанин Сергей Верещагин, обвиненный в «насилии над сотрудником милиции». Между тем, на суде мужчина утверждал, что это он был сильно избит милицией при задержании в собственной квартире. А адвокат отмечала, что Верещагин получил не менее 100 ударов.

К пяти годам лишения свободы за «массовые беспорядки, связанные с поджогами, погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением» приговорен 16-летний Никита Золотарев, который страдает эпилепсией.

На восемь лет лишения свободы по аналогичной статье осужден Дмитрий Корнеев.

Два года колонии получили за «массовые беспорядки» 17-летний житель Жлобина Виталий Прохоров и 21-летний Дмитрий Гопта, страдающий умственной недостаточностью.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомельской области — свыше 200 уголовных дел, связанных с акциями протеста, сообщил начальник областного УСК Сергей Удовиков на встрече с трудовым коллективом...
 
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