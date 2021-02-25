Девушке, укусившей омоновца в троллейбусе, вынесли приговор: решение не совпало с желанием прокурора

Источник материала: Салiдарнасць

Наталье Раентовой дали 8 месяцев колонии.

Центральный районный суд Минска 25 февраля вынес решение по уголовному делу Натальи Раентовой. В августе прошлого года ее задержали в троллейбусе , при этом она укусила омоновца за левое бедро. На больничном потерпевший не был, но «испытал физическую боль», напоминает TUT.BY .

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр Весна , прокурор просил для Натальи Раентовой два года лишения свободы, с таким наказанием был согласен и потерпевший, но суд решил иначе.





Наталью Раентову приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Почти полгода Наталья содержалась в СИЗО, это срок будет учтен при отбытии наказания (день за день), то есть остается около двух месяцев наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Минском городском суде. До этого момента Наталья будет находиться в изоляторе.

Суд также постановил взыскать в пользу потерпевшего омоновца 2000 рублей.

В своем последнем слове Наталья Раентова отметила, что укусила милиционера, но сделала это в состоянии стресса и аффекта.