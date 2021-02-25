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Девушке, укусившей омоновца в троллейбусе, вынесли приговор: решение не совпало с желанием прокурора

25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Наталье Раентовой дали 8 месяцев колонии.

Центральный районный суд Минска 25 февраля вынес решение по уголовному делу Натальи Раентовой. В августе прошлого года ее задержали в троллейбусе, при этом она укусила омоновца за левое бедро. На больничном потерпевший не был, но «испытал физическую боль», напоминает TUT.BY.

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр Весна, прокурор просил для Натальи Раентовой два года лишения свободы, с таким наказанием был согласен и потерпевший, но суд решил иначе.

Девушке, укусившей омоновца в троллейбусе, вынесли приговор: решение не совпало с желанием прокурора

Наталью Раентову приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Почти полгода Наталья содержалась в СИЗО, это срок будет учтен при отбытии наказания (день за день), то есть остается около двух месяцев наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Минском городском суде. До этого момента Наталья будет находиться в изоляторе.

Суд также постановил взыскать в пользу потерпевшего омоновца 2000 рублей.

В своем последнем слове Наталья Раентова отметила, что укусила милиционера, но сделала это в состоянии стресса и аффекта.

 
Теги: Минск
 
 
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