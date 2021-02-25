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Девушке, укусившей омоновца в троллейбусе, вынесли приговор: решение не совпало с желанием прокурора
25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Наталье Раентовой дали 8 месяцев колонии.
Центральный районный суд Минска 25 февраля вынес решение по уголовному делу Натальи Раентовой.
Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
Наталью Раентову приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Почти полгода Наталья содержалась в СИЗО, это срок будет учтен при отбытии наказания (день за день), то есть остается около двух месяцев наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Минском городском суде. До этого момента Наталья будет находиться в изоляторе.
Суд также постановил взыскать в пользу потерпевшего омоновца 2000 рублей.
В своем последнем слове Наталья Раентова отметила, что укусила милиционера, но сделала это в состоянии стресса и аффекта.
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Девушке, укусившей омоновца в троллейбусе, вынесли приговор: решение не совпало с желанием прокурора
Наталье Раентовой дали 8 месяцев колонии.
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