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В Жлобине задержан директор строительного магазина, который поддержал национальную забастовку. «Последней каплей» стало интервью
25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Интервью с предпринимателем Сергеем Перфильевым недавно вышло в «Салiдарнасцi». Вскоре он был арестован.
Как стало известно
Претензии к строительному магазину и его руководству начались сразу после 26 октября, когда организация поддержала Народный ультиматум Тихановской. К Перфильеву зачастили проверки, он старательно устранял все замечания, но тщетно — арендодатель сообщил о прекращении с ним договорных отношений, которые благополучно длились уже восемь лет, Перфильева лишили помещения.
Предприниматель не отчаялся. Он сообщил «Сильным новостям», что нашел уже ИПэшника, который готов выручить его компанию, переезд должен был состояться в 20-х числах февраля, но случилось задержание.
Как поясняют источники гомельского издания, «последней каплей терпения городских властей и милиции» стало интервью Перфильева одному из изданий, где он рассказал о своем «присутствии» 9 августа на площади. Тогда, к слову, жлобинчанину силовики разбили голову, о чем он подробно рассказал журналистам. Теперь ему инкриминируют «массовые беспорядки».
Напомним, в начале февраля житель Жлобина
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В Жлобине задержан директор строительного магазина, который поддержал национальную забастовку. «Последней каплей» стало интервью
Интервью с предпринимателем Сергеем Перфильевым недавно вышло в «Салiдарнасцi». Вскоре он был арестован.
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