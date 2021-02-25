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В Украине запретили более 400 сайтов, в том числе «Живой журнал», РБК и «Банки.ру»
Источник материала: Tut.by
Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации,
Это обосновывается определением Голосеевского районного суда Киева, потребовавшего в рамках рассмотрения дела о мошенничестве «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей при использовании веб-ресурсов».
В список попали ряд известных украинских и российских сайтов, в том числе:
Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.
Постановление о наложении ареста может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней со дня вынесения, говорится в сообщении.
Так, в Telegram-канале министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова
Накануне комиссия также
На территории Украины с 2017 года заблокированы сервисы «Яндекса», а также российские социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru.
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Опубликован список из 426 сайтов, которые подлежат немедленной блокировке местными интернет-провайдерами.
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