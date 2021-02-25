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В Украине запретили более 400 сайтов, в том числе «Живой журнал», РБК и «Банки.ру»

25.02.2021 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, опубликовала список из 426 сайтов, которые подлежат немедленной блокировке местными интернет-провайдерами. Об этом сообщает Meduza.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Это обосновывается определением Голосеевского районного суда Киева, потребовавшего в рамках рассмотрения дела о мошенничестве «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей при использовании веб-ресурсов».

В список попали ряд известных украинских и российских сайтов, в том числе:

  • блог-платформа «Живой журнал» (livejournal.com)
  • информ-агентство РБК (rbc.ru)
  • финансовый супермаркет «Банки.ру» (banki.ru)
  • издание «Аргументы недели» (argumenti.ru)
  • сервис статистики телеграм-каналов tgstat.ru
  • подраздел сервиса хостинга и веб-разработки GitHub (gist.github.com)
  • сайт compromat.ru.

Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.

Постановление о наложении ареста может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней со дня вынесения, говорится в сообщении.

Так, в Telegram-канале министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова заявляется, что GitHub Gist «не будет заблокирован».

Накануне комиссия также информировала о блокировке по решению Киевского районного суда Харькова четырех телеграм-каналов: «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница».

На территории Украины с 2017 года заблокированы сервисы «Яндекса», а также российские социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru.

 
 
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Опубликован список из 426 сайтов, которые подлежат немедленной блокировке местными интернет-провайдерами.
 
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