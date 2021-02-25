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В МНС прокомментировали возвраты с Wildberries, которые в декларации отражаются как доход из-за границы
Источник материала: Tut.by
Недавно белорусы
Андрей Ковалевский подчеркивает, что основной посыл звучит так: возврат собственных средств не является доходом и не подлежит налогообложению.
— По законодательству белорусские банки, отделения почтовой связи представляют в налоговые органы сведения обо всех денежных переводах, поступивших из-за границы. Это могут быть и зарплата, и подарки, и займы, и дивиденды, и выигрыши, и в том числе возврат собственных средств с различных торговых площадок. Это Wildberries, AliExpress, это даже возврат от Uber, — рассказывает Андрей Ковалевский. — То есть вся информация о любом зачислении из-за границы поступает в налоговые органы. Но это не значит, что эти суммы облагаются налогом.
По словам эксперта, в законодательстве четко определено, что доход — это экономическая выгода, а возврат собственных средств за неподошедший товар, непришедшую посылку, несостоявшуюся поездку к доходу не относится. Тем не менее сведения об этих возвратах действительно можно увидеть в автоматически сгенерированной декларации в личном кабинете плательщика.
— Но человек сам знает, что это возврат денег, поэтому он смело это удаляет из проекта налоговой декларации и к нему никаких претензий нет. Подавать декларацию только из-за таких возвратов человеку не требуется. Налогом это не облагается, — уточняет Андрей Ковалевский.
Вместе с тем эксперт обращает внимание на то, что налоговые органы в рамках мероприятий по контролю за уплатой налогов могут попросить дать пояснения по поводу этих поступлений. В такой ситуации достаточно будет «просто это прокомментировать».
— Это можно сделать онлайн через личный кабинет. Если есть возможность, прикрепите документы, подтверждающие, что изначально состоялся платеж, — советует Андрей Ковалевский.
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В МНС прокомментировали возвраты с Wildberries, которые в декларации отражаются как доход из-за границы
Доходом это не считается, платить налог не нужно, но налоговики могут попросить объяснения.
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