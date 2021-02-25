В МНС прокомментировали возвраты с Wildberries, которые в декларации отражаются как доход из-за границы

Источник материала: Tut.by

Недавно белорусы обнаружили , что возвраты за неподошедший товар на Wildberries в налоговой декларации отображаются как доход из-за границы. Связано это с тем, что Wildberries в Беларуси теперь работает как российский интернет-магазин. Ситуацию прокомментировали в Министерстве по налогам и сборам: возвраты собственных средств доходом не считаются, платить налоги не нужно, однако в будущем налоговые органы могут попросить прокомментировать эти поступления. Об этом на прямой линии рассказал начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, сообщается на сайте ведомства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Андрей Ковалевский подчеркивает, что основной посыл звучит так: возврат собственных средств не является доходом и не подлежит налогообложению.

— По законодательству белорусские банки, отделения почтовой связи представляют в налоговые органы сведения обо всех денежных переводах, поступивших из-за границы. Это могут быть и зарплата, и подарки, и займы, и дивиденды, и выигрыши, и в том числе возврат собственных средств с различных торговых площадок. Это Wildberries, AliExpress, это даже возврат от Uber, — рассказывает Андрей Ковалевский. — То есть вся информация о любом зачислении из-за границы поступает в налоговые органы. Но это не значит, что эти суммы облагаются налогом.

По словам эксперта, в законодательстве четко определено, что доход — это экономическая выгода, а возврат собственных средств за неподошедший товар, непришедшую посылку, несостоявшуюся поездку к доходу не относится. Тем не менее сведения об этих возвратах действительно можно увидеть в автоматически сгенерированной декларации в личном кабинете плательщика.

— Но человек сам знает, что это возврат денег, поэтому он смело это удаляет из проекта налоговой декларации и к нему никаких претензий нет. Подавать декларацию только из-за таких возвратов человеку не требуется. Налогом это не облагается, — уточняет Андрей Ковалевский.

Вместе с тем эксперт обращает внимание на то, что налоговые органы в рамках мероприятий по контролю за уплатой налогов могут попросить дать пояснения по поводу этих поступлений. В такой ситуации достаточно будет «просто это прокомментировать».

— Это можно сделать онлайн через личный кабинет. Если есть возможность, прикрепите документы, подтверждающие, что изначально состоялся платеж, — советует Андрей Ковалевский.