Источник материала: Хартия'97

Министр энергетики Литвы призвал Украину прекратить импорт электричества из Беларуси 25.02.2021, 16:22

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Дайнюс Крейвис назвал БелАЭС общей угрозой.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на совместном заседании внешнеполитических комитетов украинского и литовского парламентов, которое прошло 24 февраля в онлайн-формате, призвал Украину прекратить импорт электричества из Беларуси, сообщает Delfi .

В сообщении на сайте комитета по иностранным дела Сейма Литвы говорится, что участники заседания обсуждали угрозы, исходящие от Белорусской АЭС. Так, на встрече было заявлено, что после возобновления поставок электроэнергии из Беларуси и России с начала 2021 года импорт Украины вырос и достиг 5% от общего электропотребления страны. При этом наибольшая доля импорта приходится на Беларусь.

Литовский министр энергетики поделился с участниками заседания обеспокоенностью тем, что БелАЭС создает угрозу безопасности не только Литве, но и другим странам. По его словам, начавшая работу атомная станция в Островце уже сталкивалась с неполадками и сбоями в работе, которые «вызывают серьезную озабоченность и указывают на проблемы с безопасностью станции».

Крейвис заявил, что прекращение торговли электроэнергией с Беларусью, эксплуатирующей небезопасную АЭС, является необходимым условием для остановки строительства ее второго энергоблока. «Островецкая АЭС является геополитическим проектом и нашей общей угрозой, поэтому я призываю своих украинских коллег проявить солидарность, чтобы остановить ее дальнейшее сооружение», — заявил глава энергетического ведомства Литвы.

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