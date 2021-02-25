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Французская страховая компания Axa подтвердила выход из проекта «Северный поток-2»

25.02.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Французская страховая компания Axa подтвердила выход из проекта «Северный поток-2»

  • 25.02.2021, 16:14
Французская страховая компания Axa подтвердила выход из проекта «Северный поток-2»

Санкции против газопровода работают.

В четверг французская страховая компания Axa подтвердила выход из противоречивого проекта "Северный поток-2", целью которого является строительство газопровода между Россией и Германией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", - заявил директор по рискам и инвестициям компании.

Однако группа не предоставила детальной информации о причине отказа.

Этот проект газопровода вызывает сопротивление со стороны США и ряда европейских стран, в частности Франции.

Противники "Северного потока-2" считают, что он усилит зависимость Германии и Евросоюза от российского газа и, наконец, от Москвы.

Сооружение российского газопровода - на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершено, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США. Среди них называлась и Axa.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

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