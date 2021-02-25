Источник материала: Хартия'97

Стало известно, когда белорусским водителям сообщат, сколько они должны по транспортному налогу 7 25.02.2021, 15:59

1,394

Автомобилистам вручат специальные извещения.

Владельцы транспортных средств получат извещения с указанием суммы транспортного налога не позднее 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам, передает myfin.by .

МНС отмечает, что физическим лицам транспортный налог исчисляется налоговым органом.

«Уплата транспортного налога плательщиками - физическими лицами производится за истекший календарный год на основании извещения налогового органа, вручаемого такому плательщику не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим годом», - сообщает пресс-центр МНС.

Законодательно установленный срок уплаты - 15 ноября года, следующего за истекшим годом.

В МНС рассказали об особенностях уплаты транспортного налога за 2021 год отдельными плательщиками.

Физические лица, не получившие по состоянию на 1 января текущего года в установленном порядке разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, обязаны:

уплатить не позднее 15 декабря 2021 года авансовый платеж в размере одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла - в размере 20 рублей за каждый объект налогообложения. Извещение на такие платежи будет направлено налоговым органом не позднее 1 ноября 2021 года;

произвести доплату транспортного налога за 2021 год не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года.

Как сообщалось, транспортный налог введен с 1 января текущего года - вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В Беларуси в 2021 году плательщиками транспортного налога будут более 2 млн физических лиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .