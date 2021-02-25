ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генштаб Армении подтвердил требование отставки премьер-министра в новом заявлении

25.02.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Генштаб Армении подтвердил требование отставки премьер-министра в новом заявлении

4
  • 25.02.2021, 15:53
Генштаб Армении подтвердил требование отставки премьер-министра в новом заявлении
Никол Пашинян

Ранее Пашинян заявил, что это заявление было сделано под давлением.

Генштаб вооруженных сил Армении в новом заявлении подтвердил требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявив, что военнослужащие не находятся под чьим-либо давлением.

Об этом сообщает Armenpress.

"Заявление, сделанное руководством Генштаба Вооруженных сил Республики Армении утром 25 февраля, не было никем управляемым или сделанным под чьим-то давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов-офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", - говорится в заявлении, обнародованном начальником управления информации Генштаба Самвелом Асатряном.

Напомним, в четверг 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Пашинян заявил, что это заявление было сделано под давлением.
 
Новости дня
Новости разные
 
На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by