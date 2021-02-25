ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики раскрыли неожиданную пользу лука для здоровья

25.02.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики раскрыли неожиданную пользу лука для здоровья

3
  • 25.02.2021, 15:40
  • 3,684
Медики раскрыли неожиданную пользу лука для здоровья

Результатами поделились специалисты из Турции и США.

Употребление лука может положительным образом отражаться на работе организма человека. Турецкие медики назвали веские причины включить данный овощ в повседневный рацион, пишет u-news.com.ua.

Употребление лука позволяет увеличить плотность костей. Кроме того, с его помощью можно сократить содержание в крови «плохого» холестерина. Овощ благоприятно воздействует на функционирование сердца. Обеспечивается соответствующий эффект за счет способных подавлять воспаление свойств продукта. В составе лука содержится порядка 25 различных антиоксидантов, помогающих в предотвращении повреждения клеток.

Овощ положительно сказывается на пищеварительной системе и имеет преимущества для здоровья полости рта. Ученые из США также выяснили, что наличие продукта в рационе повышает качество сна. С его помощью организму проще противостоять возрастным изменениям, а еще лук помогает в восстановлении кожи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результатами поделились специалисты из Турции и США.
 
Новости дня
Новости разные
 
BioWare забросила Anthem ради новых Mass Effect и Dragon Age
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by