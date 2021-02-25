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Навального наградили премией мужества Женевского форума по правам человека

25.02.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навального наградили премией мужества Женевского форума по правам человека

  • 25.02.2021, 15:35
Навального наградили премией мужества Женевского форума по правам человека
Алексей Навальный

Вручение премии пройдет в онлайн-режиме.

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному присудили премия мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Об этом говорится на сайте Навального.

Премия мужества считается наивысшей наградой Женевского форума.

«Господин Навальный был выбран как вдохновитель в мире за его исключительное мужество в защите справедливости и прав человека», — говорится в письме о присуждении награды.

Вручение премии пройдет онлайн в июне. Организаторы форума выразили надежду, что в скором времени Навальный выйдет на свободу и сможет лично получить премию. Если этого не произойдет, на вручение позовут члена семьи политика.

В письме отмечается, что предыдущими лауреатами премии мужества были диссидент из Китая Чэнь Гуанчэн, осужденный блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави и президент Мальдивской республики, лидер оппозиции Мохамед Нашид.

Женевский форум по правам человека проводится с 2009 года перед ежегодным заседанием Совета ООН по правам человека. Организаторы форума — 25 правозащитных неправительственных организаций.

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