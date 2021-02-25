Источник материала: Хартия'97

Экс-следователь о приговоре убитому карателями Геннадию Шутову: Это фантасмагория 6 25.02.2021, 15:33

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Геннадий Шутов

Пять важных вопросов по громкому процессу в Бресте.

Убитый карателями в Бресте Геннадий Шутов и его друг Александр Кордюков признаны брестским судом «виновными». Александру назначили 10 лет колонии усиленного режима.

— Это заведомо неправосудное решение суда, которое подпадает под ст. 392.УК «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта», — отметил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек. — Нельзя мертвого человека судить и признавать виновным. Если отбросить то, что это за пределами человеческого разума, то с юридической стороны, допустим, когда у меня в период работы следователем была подобная ситуация, я прекращал дело в связи со смертью на стадии предварительного расследования.

То есть, даже если следовать их логике и считать Геннадия Шутова виновным, они все равно должны были вынести решение о прекращении уголовного дела в отношении убитого в связи со смертью. Знаете, в кино есть такой жанр — фантасмагория, когда смешивается реальное с нереальным. Вот этот приговор относится к такому жанру.

Неправосудным считает правовед и приговор Александру Кордюкову:

— Обвинение построено только на показаниях двух заинтересованных лиц. Но прежде всего, стоит учесть то, что военным вообще не предоставлено законом осуществлять охрану общественного порядка в мирное время.

В соответствии с Законом РБ «Об органах внутренних дел», охрану общественного правопорядка осуществляют сотрудники милиции. Солдаты и офицеры Вооруженных Сил РБ в мирное время не имеют никаких законных полномочий обеспечивать общественную безопасность в городах, за исключением, если в стране объявлено Чрезвычайное положение и установлен комендантский час.

Юрист адресует судье и прокурору ряд важных вопросов, без ответов на которые рассмотрение этого дела вообще не могло начаться:

— Во-первых, на каком основании военнослужащие 5-ой отдельной бригады специального назначения ВС Гаврилов и Голицын осуществляли охрану общественного порядка?

Во-вторых, каким нормативно-правовым актом военнослужащим разрешено проводить охрану общественного порядка в городах, при этом быть в гражданской одежде и с оружием?

В-третьи, каким нормативно-правовым актом военнослужащим ВС разрешено открывать огонь на поражение в отношении гражданских лиц в общественных местах?

В-четвертых, где и в каком законе указано, что начальник областного ОМОН имеет право отдавать распоряжения и направлять на охрану общественного порядка с боевым оружием военнослужащих ВС, если они относятся к подразделению, которое находится в другой области Беларуси, и по службе вообще ему не подчиняется?

Также обязательно нужно уточнить, есть ли распоряжении руководителя 5-ой отдельной бригады специального назначения ВС о направлении Гаврилова, Голицына и других военнослужащих в Брест для несения охраны общественного порядка?

И последнее, каким нормативно-правовым актом установлено, что военнослужащие могут вне воинской части находиться в гражданской одежде и при этом выполнять функции органов внутренних дел?

Экс-старший следователь прокуратуры Олег Волчек убежден, если у военнослужащих не было законных оснований участвовать в охране правопорядка, то состав преступления, связанного с превышением должностных полномочий с отягчающими последствиями, усматривается именно в их действиях.

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