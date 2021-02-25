Объявлен конкурсный отбор режиссёрских концепций гала-концерта XXX Международного Фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

Источник материала: ОНТ

Министерство культуры Республики Беларусь объявило о начале конкурсного отбора режиссерских концепций гала-концерта мастеров искусств Беларуси на XXX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Участие в отборе могут принять режиссёры-постановщики театрально-зрелищных организаций и организаций культуры, будущие режиссёры, обучающиеся в профильных учреждениях образования. Также заявки принимаются от лиц, имеющих опыт проведения культурных мероприятий.

Режиссёрская концепция, представленная на конкурс, должна отражать в тематике концерта Год народного единства, важные события в общественной и культурной жизни Беларуси в 2020 году, а также демонстрировать лучшие достижения белорусского музыкального, хореографического и эстрадного искусства.

Министерство культуры Беларуси приглашает к участию в конкурсном отборе профессионалов, заинтересованных в реализации своих творческих идей на одном из крупнейших фестивалей Европы.

Фото: Александр Хитров/БЕЛТА

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