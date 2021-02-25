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В России обнаружили девять младенцев, рожденных для продажи

25.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России обнаружили девять младенцев, рожденных для продажи

В России правоохранители установили местонахождение девяти младенцев, рожденных для продажи. Задержаны четверо подозреваемых, сообщается на сайте СК РФ.

По предварительным данным, в 2019 году 33-летний мужчина находил женщин, готовых за деньги родить детей для третьих лиц. По его указанию была найдена гражданка Казахстана, проживающая в Камбодже, которая согласилась на сделку.

В марте 2020 года она приехала в Красноярск и в следующем месяце родила мальчика. Затем в нотариальной конторе она оформила доверенность на подозреваемых. За ребенка она получила $13 тысяч. Затем 33-летний подозреваемый мужчина забрал из роддома новорожденного, которого соучастники планировали передать третьим лицам.

Сейчас установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно, рождены женщинами за деньги. Все малыши находятся в доме малютки. Личности рожениц устанавливаются.

В отношении всех четырех подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие занимается поиском соучастников.

Фото: pixabay

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В России правоохранители установили местонахождение девяти младенцев, рожденных для продажи. Задержаны четверо подозреваемых, сообщается на сайте СК РФ. По...
 
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